Viva

Periodista de Teletica muestra antes y después de su rostro en medio de tratamiento

La comunicadora mostró las mejorías que ha tenido tras una serie de acciones que debió tomar

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Michelle Campos
Michelle Campos está combatiendo un brote de acné en su rostro. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TelenoticiasMichelle CamposTeletica
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.