Periodista de Teletica muestra antes y después de su rostro en medio de tratamiento

Michelle Campos está combatiendo un brote de acné en su rostro.

La periodista de Teletica Michelle Campos dio a conocer cómo ha cambiado su rostro luego de utilizar una serie de productos que la ayudan a manejar una situación que la ha afectado en los últimos meses.

“Vean el cambio de mi acné, gracias a mi doctora y a mi skincare”, escribió en el video que publicó, donde muestra la clara diferencia entre una imagen y otra.

La comunicadora de Telenoticias había explicado anteriormente que desde hace 10 meses lucha contra un fuerte brote de acné en su rostro que, aunque algunos no lo veían por el maquillaje en la televisión, a ella le afectaba directamente.

“Tengo espinillas, situación que me afecta muchísimo mi confianza y autoestima, por supuesto”, afirmó a inicios de febrero.

Tres semanas después, y tras un tratamiento que mostró en sus redes sociales, resaltó que la rutina incluye una limpieza profunda cada noche antes de dormir para continuar con su mejoría.