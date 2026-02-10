Periodista de Teletica mostró una realidad con la que lidia en su trabajo: esto pasó

La periodista de Teletica, María Jesús Rodríguez, mostró cómo quedó su rostro luego de la cobertura de este martes.

La periodista de Teletica, María Jesús Rodríguez, dio a conocer cómo es su trabajo en las calles del país, sobre todo cuando las inclemencias del tiempo se meten con su labor de dar a conocer en vivo lo que sucede desde diversos territorios.

Rodríguez, quien en ocasiones está como presentadora de Telenoticias, tiene su trabajo primordial afuera del estudio, donde en días como hoy se pone sus botas, capa para la lluvia y el paraguas que en ocasiones la acompaña en sus transmisiones en vivo; de hecho, fue esta la herramienta protagonista de su publicación.

Luego de la edición de este martes 10 de febrero, la joven comunicadora publicó una fotografía donde se le puede ver el rostro lleno de gotas de lluvia. Sin embargo, el momento más destacado es que su sombrilla se despedazó por completo.

“Un día a la vez (aunque llueva, truene y el viento nos deje sin sombrilla)”, escribió con varias fotografías donde se le ve con su herramienta destruida en la mano, y a su camarógrafo enfrentando el fuerte viento.

Rodríguez vivió la experiencia completa, pues luego salió un arcoíris, lo que la motivó a tomar con humor y positivismo el lado no tan amable de trabajar en un noticiero.