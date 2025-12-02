Viva

Periodista de Teletica lanza contundente mensaje tras asesinato de enfermera en Limón, su excompañera de colegio

El comunicador exigió justicia y lamentó el fallecimiento de la joven de 30 años, quien fue víctima colateral de un ataque armado

Por Juan Pablo Sanabria y Natalia Vargas
Zuriely Guevara, de 30 años, fue asesinada en Limón.
El periodista de Teletica lamentó la muerte de la enfermera Zuriely Guevara, de 30 años, quien fue asesinada en Limón. (Facebook Zuriely Guevara/Facebook)







Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

