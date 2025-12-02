Periodista de Teletica lanza contundente mensaje tras asesinato de enfermera en Limón, su excompañera de colegio

El periodista de Teletica lamentó la muerte de la enfermera Zuriely Guevara, de 30 años, quien fue asesinada en Limón.

El asesinato de Zuriely Guevara Fajardo, enfermera del Hospital Tony Facio, en Limón, golpeó de cerca al periodista de Teletica Jason Ureña; pues la víctima del violento crimen fue su compañera en el colegio.

Con un sentido mensaje, Ureña lamentó el deceso de Guevara quien falleció este lunes 1.° de diciembre, según versiones preliminares del OIJ, al recibir dos impactos de bala cuando estaba afuera de su vivienda.

“Una víctima colateral más. Su ‘pecado’ fue estar en la acera frente a su casa. Donde se supone que estamos seguros. A plena luz del día. La inseguridad nos ganó la batalla, mientras los responsables de pararla no se ponen de acuerdo", escribió el periodista de Telenoticias.

“Y nosotros, la ciudadanía, ponemos las víctimas, porque nada es tan falso como que ‘se están matando entre ellos’”, agregó.

El joven comunicador, originario de la provincia de Limón, también externó su empatía con su comunidad, azotada fuertemente por la crisis de violencia.

“Solidaridad y respeto para sus amigos y familiares. Justicia y seguridad para un pueblo tan noble y pulseador como el de Limón”, concluyó.

En apariencia, Zuriely estaba junto a su madre fuera de una casa cuando recibió dos disparos a eso de las 5 p. m. Versiones preliminares apuntan a que los gatilleros iban tras un hombre que se encontraba en las cercanías.