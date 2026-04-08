Periodista de Teletica continúa lucha contra difícil vicio y revela cómo lo enfrenta

Daniel Céspedes, periodista y presentador del programa 'Buen día', celebró en redes sociales que suma más de dos meses sin fumar.

El reconocido periodista y presentador del programa Buen día, Daniel Céspedes, dio a conocer en sus redes sociales que continúa la lucha contra un complicado vicio. El comunicador suma casi dos meses limpio, situación que lo tiene muy feliz.

A finales de febrero, Céspedes se sinceró con sus seguidores y reveló que desde hace aproximadamente ocho años mantiene una lucha constante contra el tabaquismo. Actualmente celebra cada día superado.

“Tengo más de dos meses sin fumar; el último cigarrillo que fumé fue el 26 de febrero y eso me llena de mucha alegría a mí, a mi esposa y a mi hija. Ella aún no lo sabe, tiene apenas cinco años, pero también lo hago por ella”, dijo en un video publicado la mañana de este miércoles 8 de abril.

Además, afirmó que está publicando su proceso porque muchas personas le enviaron mensajes de apoyo y aliento, pero también hubo otras que están librando un proceso similar.

Céspedes contó que no está atravesando el proceso solo.

“El ritual de fumar es algo que el cuerpo va olvidando... Me he valido de productos que muy buenos amigos me han traído de fuera de Costa Rica. Lastimosamente, en Costa Rica no hay mucha información de productos alternativos para dejar de fumar como chicles de nicotina o bolsitas de nicotina; la idea es dejar todo”, explicó.

También agregó: “De momento me acompaño por ellos, pero no hay cigarrillo común, tabaco calentado, ni vapeo, ni nada que dañe mis pulmones y eso me tiene muy feliz”.