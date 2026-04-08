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Periodista de Teletica continúa lucha contra difícil vicio y revela cómo lo enfrenta

El reconocido presentador de Canal 7 da a conocer su situación, ya que varias personas le han expresado que viven una batalla similar

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Por Fiorella Montoya
Daniel Céspedes
Daniel Céspedes, periodista y presentador del programa 'Buen día', celebró en redes sociales que suma más de dos meses sin fumar. (Instagram)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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