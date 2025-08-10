Periodista de Repretel sorprende con inesperado talento: ¿De qué se trata?

Una periodista de Repretel sorprendió a sus seguidores al publicar varias historias en su cuenta oficial de Instagram, donde dejó ver su habilidad para practicar un divertido deporte.

Se trata de Melissa Durán, reconocida periodista de Canal 6, quien compartió un video muy especial junto a su hija, grabado sobre una pista de competencias. Aunque no estaba ahí para realizar un triatlón, sí aprovechó el espacio para practicar patinaje con su pequeña, algo que, para sorpresa de muchos, se le dio con gran destreza.

Melissa Durán es periodista y actual presentadora de 'Noticias Repretel'. (Instagram)

“A los 33 da miedo caerse”, escribió la presentadora de Noticias Repretel en el clip, en el que se le ve avanzar en patines junto a su hija.

Más adelante, en otro video, la periodista dijo: “Mi profesora, a ver ¿Cómo es?”, mientras su hija le indicaba: “Mira mamá, uno... dos... y vas equilibrándote”. A lo que Melissa respondió con una sonrisa: “Eso es... uno, dos”, imitando los movimientos de la niña mientras ambas seguían su recorrido en la pista.