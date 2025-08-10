Viva

Periodista de Repretel sorprende con inesperado talento: ¿De qué se trata?

La comunicadora compartió videos en su Instagram de una nueva aventura junto a su hija

Por Valezka Medina Barrios

Una periodista de Repretel sorprendió a sus seguidores al publicar varias historias en su cuenta oficial de Instagram, donde dejó ver su habilidad para practicar un divertido deporte.








Melissa DuránCanal 6Repretel
