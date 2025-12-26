Periodista de Repretel hace llorar a su madre con inesperado regalo de Navidad

El periodista Carlos Serrano ha participado en programas como 'Acceso Total', '120 Minutos', 'Área de Fuego' y coberturas con Deportes Repretel.

El periodista de Repretel Carlos Serrano protagonizó un conmovedor momento al obsequiar a su madre un viaje internacional, durante una cena navideña. El comunicador compartió el instante mediante un video publicado en sus redes sociales.

Antes del encuentro, Serrano grabó un mensaje en el que expresó su emoción por el regalo que entregaría. “Voy muy emocionado porque en la cena navideña le voy a dar a mami un viaje a Buenos Aires, a Bariloche y a Santiago. La voy a sorprender. Nadie sabe nada y quiero que ustedes me acompañen a ver la reacción de ella”, dijo el periodista.

En el video se observa a la madre de Serrano abrir un pequeño sobre frente a varios familiares. En ese momento, ella rompe en llanto sin comprender del todo el contenido del obsequio. Algunos de los presentes intentan adivinar qué contiene el sobre, incluso, una persona bromea al decir que podría tratarse de una carta de amor.

Segundos después, uno de los familiares aclara que se trata de un boleto de avión. Serrano se acerca a su madre y la ayuda a abrir el documento, luego le explica las fechas del viaje y los destinos incluidos en el regalo.

La madre continúa llorando mientras lee la información y confirma que viajará junto a su hijo a Buenos Aires, Bariloche y Santiago; en el clip, ambos se funden en un gran abrazo en medio de la emoción del resto de la familia.

El video concluye con una cita del versículo bíblico Deuteronomio 5:16, el cual hace referencia a honrar a los padres, como cierre del momento que compartió con sus seguidores.