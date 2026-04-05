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Periodista de Multimedios protagoniza momento fuera de control en plena transmisión: Vea lo que pasó

La incómoda situación ocurrió en un río de México durante el noticiero ‘Telediario’ y se hizo viral con más de 21 millones de vistas

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Por Fiorella Montoya
Periodista de 'Telediario' México, identificado como Edgar, se volvió viral tras sufrir un inesperado incidente.
Periodista de 'Telediario' México, identificado como Edgar, se volvió viral tras sufrir un inesperado incidente. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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