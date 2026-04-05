Periodista de Multimedios protagoniza momento fuera de control en plena transmisión: Vea lo que pasó

Periodista de 'Telediario' México, identificado como Edgar, se volvió viral tras sufrir un inesperado incidente.

Un periodista del noticiero Telediario de Multimedios México, conocido como Edgar, vivió una experiencia inesperada mientras hacía un pase completamente en vivo desde la playa García, en Nuevo León.

El comunicador mostraba cómo la pasaban los vacacionistas durante los días de Semana Santa y él se aventuró a compartir con unos jóvenes dentro del agua. Primero se quitó los zapatos y subió los ruedos de su pantalón para poder adentrarse al río que mostraba en imágenes.

Mientras trataba de ingresar, le dio el micrófono a uno de los jóvenes, quien rápido tomó confianza y gritó: “Mamá, estoy en la tele”, mientras invitaba a otras personas a llegar al lugar.

El periodista consultó si realmente no se iba a caer, pues su ropa podría mojarse por completo, así como el equipo técnico.

Una vez adentro, junto a los cuatro jóvenes, continuó con la información. “Está bien agradable, invitar a la gente a que venga al municipio de García, para que disfruten y se refresquen”, manifestó. En ese momento, los jóvenes hicieron señas de tirarle agua al periodista y así fue.

Edgar salió corriendo del agua mientras decía: “Espérese, no, no... todo bien, nada más quedé muy remojado”, dijo cuando le preguntaron cómo estaba.

El periodista terminó su pase en vivo con una sonrisa en el rostro, a pesar del inesperado momento.