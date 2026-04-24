Periodista de Multimedios expone rutina de compañero que le genera tensión: ‘Me pone los nervios de punta’

Paula Brenes y Giovanni Calderón son los presentadores de 'Mi casa es tu casa'.

La periodista de Multimedios Paula Brenes dejó en evidencia una situación que vive todos los días con el presentador Giovanni Calderón previo a las grabaciones del programa Mi casa es su casa. Esa situación, según mencionó la mujer, la pone tensa.

Brenes se refirió a el Profe, como se le conoce a Calderon, indicando que siempre llega a pocos minutos o segundos de que inicie el programa en vivo.

“Vean... ya están los invitados listos, ya yo estoy con el retoque del maquillaje y le apuesto a que el Profe no está en posición todavía. No está en la cocina ni en maquillaje”, explicó mientras mostraba los minutos previos.

“Es de todos los días, me pone los nervios de punta porque a veces falta un minuto y el Profe anda corriendo”, explicó Brenes.

El video mostró cómo todos estaban en posición y Calderón ingresó al set cuando faltaban 30 segundos. El texto del video decía: “A nada de empezar se pone a dar órdenes”.

El programa inició con normalidad y, al cierre, Calderón fue enfrentado sobre la situación y lo tomó con gracia.

“Espero que (Paula) lo pueda sostener frente a mí... a mí se me hace que tanto Paulita como usted le están buscando cuatro patas al gato, hasta demanda merece eso porque no son 30 segundos, llego faltando 20, mucha carrera con el guion y todas esas cosas, pero salimos al aire en punto”, dijo tras bromear sobre el tiempo.

Calderón y Brenes comparten la conducción del programa que se transmite de 5 p. m. a 6 p. m. todos los días.