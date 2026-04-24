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Periodista de Multimedios expone rutina de compañero que le genera tensión: ‘Me pone los nervios de punta’

El momento fue grabado y compartido, mostrando los minutos previos mientras el equipo ya estaba listo en el set

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Por Fiorella Montoya
Paula Brenes y Giovanni Calderón son los presentadores de 'Mi casa es tu casa'.
Paula Brenes y Giovanni Calderón son los presentadores de 'Mi casa es tu casa'. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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