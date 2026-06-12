Periodista de Extra TV fue víctima de inesperada broma en vivo en el Mundial 2026 (video)

La broma que le hicieron al periodista se vio en la transmisión en vivo de 'Extra Noticias' este jueves 11 de junio.

La cobertura en vivo en televisión siempre está dispuesta a que sucedan cosas inesperadas y más aún si es en un Mundial de fútbol como el que se está desarrollando este 2026 en Estados Unidos, México y Canadá; prueba de ello es lo que le sucedió a un periodista de Extra TV que fue enviado especial a la capital azteca.

Durante la edición estelar de Extra Noticias, el periodista Estefan Monge realizó una transmisión en vivo desde México. En el estudio recibieron el pase sus compañeros, pero lo que no se esperaban era que el comunicador, quien brindaría información sobre el ambiente tras el gane del Tri ante Sudáfrica, sería víctima de una broma hecha por algún aficionado mexicano.

Mientras Monge inició su participación en el noticiero, una persona pasó a su lado y le tiró lo que parece un espray de espuma blanca. Monge vestía una capa contra la lluvia de color amarillo y quedó lleno de la sustancia blanquecina en su rostro y en su vestimenta, sin que esto afectara su trabajo.

“Vean lo que acaba de pasar justamente cuando iba a iniciar al aire. Esto es parte de la fiesta mundialista”, comentó entre risas el comunicador sin perder el hilo de la información que suministró para el noticiero.

Vea el curioso momento a continuación: