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Periodista de Extra TV fue víctima de inesperada broma en vivo en el Mundial 2026 (video)

Estefan Monge es el enviado especial del canal en México para la cobertura de la fiesta futbolera

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Por Jessica Rojas Ch.
Estefan Monge Extra Noticias Mundial 2026
La broma que le hicieron al periodista se vio en la transmisión en vivo de 'Extra Noticias' este jueves 11 de junio. (Captura de video)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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