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Periodista costarricense Pamela Muñoz celebra su llegada a Telemundo: ‘Estoy muy emocionada’

La periodista Pamela Muñoz fue fichada para la cobertura del Mundial 2026, que arranca este 9 de junio.

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Por Juan Pablo Sanabria
Pamela Muñoz,
La periodista costarricense Pamela Muñoz se mostró desde un set de Telemundo Deportes. (Instagram)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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