Periodista costarricense Pamela Muñoz celebra su llegada a Telemundo: ‘Estoy muy emocionada’

La periodista costarricense Pamela Muñoz se mostró desde un set de Telemundo Deportes.

La periodista costarricense Pamela Muñoz sigue cosechando éxitos y convirtiéndose en una figura apetecida para los medios internacionales. Ahora, anunció que Telemundo Deportes la fichó para la cobertura de la Copa del Mundo 2026.

Muñoz fue contratada para ser parte de la revista mundialista de dicho canal, llamada La casa del Mundial. Así lo compartió emocionada en sus redes sociales, en un posteo en el que se mostró en las instalaciones de la televisora.

“Estoy muy emocionada de formar parte de Telemundo Deportes para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Nos vemos desde el 11 de junio hasta el 19 de julio en La casa del Mundial”, escribió.

Muñoz, quien también incursionó en certámenes de belleza, tiene una destacada carrera en la comunicación. Hace años dejó Costa Rica, según contó, por falta de oportunidades en medios, y desde entonces se ha abierto paso en importantes proyectos.

Entre sus trabajos más visibles está su labor como maestra de ceremonias de la Kings League, la popular liga de fútbol 7 fundada por el exfutbolista Gerard Piqué. Además, la oriunda de Alajuela también ha trabajado para Ibai Llanos en La Velada, un evento de entretenimiento en el que reconocidas figuras públicas se enfrentan en combates de boxeo.