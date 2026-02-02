Famosa periodista costarricense mostró su desilusión tras elecciones nacionales: ‘Costa Rica, me dueles...’

Pamela Muñoz es una periodista deportiva costarricense, reconocida a nivel internacional. Actualmente, trabaja en la 'Kings League'.

La famosa periodista costarricense Pamela Muñoz, quien radica en México y es presentadora de la Kings League, se mostró fuertemente desilusionada por el resultado de las elecciones nacionales, llevadas a cabo este domingo 1.° de febrero.

Luego de conocerse los resultados por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Muñoz publicó un mensaje en sus redes sociales, en el que no oculta su dolor por la victoria del partido Pueblo Soberano.

“Costa Rica, me dueles. Viajé por ti con ilusión, esperanzada por ver un gran movimiento contra el continuismo. En todo el proceso electoral escuché, pregunté, quise entender...”, escribió.

“Ningún simpatizante del oficialismo pudo justificar su voto con argumentos reales; solo repiten que no han dejado gobernar al presidente, culpando a los otros poderes”, agregó.

Pamela Muñoz junto a Gerard Piqué, dueño de la Kings League. (Cortesía)

Seguidamente, expresó preocupación con los representantes de ese partido que llegarán a la Asamblea Legislativa, a pesar de que no lograron llegar a los 40 diputados; situación que, afirmó, le habría consternado aún más.

“Duele aceptar esta verdad: un país pone al gobernante que se merece. Hoy veremos diputados con causas penales abiertas tomando decisiones por todos nosotros. Eso duele, indigna y asusta”, detalló.

Por último, la presentadora afirmó que el resultado de las votaciones debe ser un llamado a no bajar la guardia.

“Diosito, cuida a Costa Rica estos cuatro años. Protege la seguridad, la educación, la economía de esta finquita amada que sigue resistiendo, aunque a veces le fallemos”, concluyó.