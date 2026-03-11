Periodista costarricense desata críticas por lo que hizo durante transmisión de ESPN

El periodista Daniel Murillo fue comentarista de ESPN durante el partido entre Los Angeles FC y Liga Deportiva Alajuelense.

El periodista costarricense Daniel Murillo pone en alto a Costa Rica, al ser una figura ya consolidada en las transmisiones de ESPN; especialmente, para el área de Concacaf. Sin embargo, su estilo también le ha valido algunas críticas.

Durante el partido entre Los Angeles FC y la Liga Deportiva Alajuelense, Murillo hizo algunos comentarios que causaron gran revuelo en redes sociales, sobre todo de parte de fanáticos rojinegros.

Es claro que, al calor del fanatismo, la susceptibilidad aumenta y cualquier apreciación sobre el equipo que se apoye puede tomarse fácilmente como un ataque. Por ese motivo, muchos liguistas se mostraron inconformes con el hecho de que Murillo mencionara en algunas ocasiones a Saprissa, pues consideraron que estaba fuera de lugar al tratarse de un partido de Alajuelense y de una competencia en la que el cuadro morado ni siquiera participa.

Por ejemplo, corría el minuto 31 cuando Daniel Murillo dijo en la transmisión de ESPN: “Ahí están Joel Campbell y Celso Borges, los tres veces mundialistas, 2014, 2018 y 2022, históricos, futbolistas formados en el Saprissa que hoy defienden la camiseta de Liga Deportiva Alajuelense, el campeón tico”.

En redes sociales, el enojo fue masivo, aunque curiosamente algunos afirmaron que Murillo es liguista.

“¿Soy el único al que no le gustan las transmisiones con Daniel Murillo de comentarista?”, “Es mala leche con la Liga”, “Que alguien le diga a Murillo que Saprissa no está en este torneo”, “Intenta ser profesional pero se le pasa”, fueron algunos de los comentarios.