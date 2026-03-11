Viva

Periodista costarricense desata críticas por lo que hizo durante transmisión de ESPN

El reconocido comunicador molestó a muchos aficionados con sus comentarios

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria y Fanny Tayver Marín
Daniel Murillo
El periodista Daniel Murillo fue comentarista de ESPN durante el partido entre Los Angeles FC y Liga Deportiva Alajuelense. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Daniel MurilloESPNLiga Deportiva Alajuelense
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.