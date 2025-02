Periodista de ESPN le declara su amor a Liberia

Desde niño soñó en grande, se esforzó, incursionó en el periodismo y hoy vive en Argentina, donde es una de las caras más conocidas de la cadena ESPN.

El periodista es feliz con lo que ha conseguido y, en este Día del Amor y la Amistad, sorprendió al declararle su amor al Municipal Liberia.

“Para mí siempre ha sido una sensación increíble, porque me ha tocado ver a Liberia ascender las dos últimas veces (2015 y 2023), también verlo descender. Así como el título de campeón nacional, que me tocó en el último año antes de comenzar el sueño de estudiar periodismo. Nunca lo he escondido porque realmente el Municipal Liberia es el equipo con el que siento la identidad más fuerte en todo mi recorrido profesional”, dijo el comunicador de ESPN en una entrevista que le concedió a Felipe Castillo, encargado de prensa de Liberia.

Daniel Murillo es el tico que labora para ESPN. Creció en Barrio Los Cerros de Liberia, donde forjó su gran amor por el equipo. Desde niño, Daniel siempre tuvo los colores aurinegros a su alrededor, gracias a su familia, que le inculcó esa pasión por la institución pampera.

En su apartamento en Argentina, Daniel Murillo, periodista de ESPN, tiene objetos alusivos al Municipal Liberia, desde una taza con el escudo del equipo hasta una camiseta del campeón nacional 2009. (Instagram/Instagram)

“En Argentina ahora se habla más del Municipal Liberia, por detrás de los equipos tradicionales. Siempre hay noticias de Liberia, siempre trato de vincularlo. Ya la gente lo sabe y me lo dicen al aire. Aquí siempre van a tener un aficionado que, en todos los partidos, esté donde esté, los sigue viendo. Incluso, cuando estoy al aire en ESPN, pongo el celular a un lado y desde ahí monitoreo los partidos del equipo. A mí no me cuentean con los chicos que juegan, con los que se les da oportunidad y demás, siempre trato de estar pendiente”, señaló Murillo.

Vivir a 250 metros del Estadio Edgardo Baltodano Briceño hizo que la pasión por el equipo creciera enormemente en Daniel, quien aseguró que, desde pequeño, recuerda a la afición cantar y gritar por todo lo alto los goles de los coyotes. Esos grandes momentos los atesora con cariño.

En sus primeros años de vida, Daniel recibió como regalo una camiseta de Liberia y, desde entonces, se enamoró por completo de la institución. Incluso, el ahora comunicador del líder mundial en deportes (ESPN) manifestó que su abuela y su mamá intentaron enamorarlo con los colores de Alajuelense, pero su amor por Liberia se impuso.