Periodista colombiano pidió ayuda para encontrar a su padre tras terremoto y confirmó la peor noticia

El cuerpo de Darío Patiño Rivera, de 78 años, fue localizado la noche del martes. Su hijo estuvo buscándolo por días.

Después de dos días de búsqueda, el periodista colombiano José Fernando Patiño confirmó la muerte de su padre, Darío Patiño Rivera, de 78 años, quien permanecía desaparecido tras el terremoto que sacudió Colombia.

El cuerpo del adulto mayor fue localizado la noche del martes 12 de agosto entre los escombros del edificio Torres del Limonar, en el barrio Ciudad Capri, al sur de Cali.

Patiño había recurrido a medios de comunicación y redes sociales para pedir ayuda en la búsqueda de su padre, conmoviendo con su pedido de auxilio.

“Querida familia y amigos, con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Darío Patiño Rivera, de entre los escombros”, escribió el periodista en Instagram.

El comunicador también agradeció a los equipos de rescate, voluntarios, vecinos, familiares y personas que colaboraron durante la búsqueda.

“En medio de este dolor tan profundo, queremos agradecer de corazón a cada rescatista, voluntario, amigo, familiar, vecino, desconocido, medio de comunicación y a todos esos ángeles que fueron apareciendo en el camino para acompañarnos, sostenernos y ayudarnos a no perder la esperanza durante este proceso tan triste y doloroso”, agregó.

La búsqueda de Darío

Darío Patiño vivía solo en el apartamento 304 de la Torre A de Torres del Limonar, uno de los edificios que quedó destruido por el movimiento telúrico.

El lugar tenía un significado especial para su hijo, pues fue allí donde José Fernando Patiño creció en Cali.

Durante la búsqueda, el periodista relató la angustia que vivía su familia. En medio de la confusión por la identificación de las personas trasladadas a centros médicos, recibió información de que su padre podía estar en una clínica.

“En diferentes clínicas estamos mirando, no está. Estoy esperando la respuesta de mi papá”, dijo en ese momento.

Mientras los equipos de emergencia removían los escombros, Patiño mantenía la esperanza de encontrar con vida a su padre.

“Mi papá está vivo”, expresó entre lágrimas durante la búsqueda, mientras solicitaba ayuda para localizarlo.

Los socorristas trabajaron durante horas, tanto de día como de noche, hasta encontrar finalmente el cuerpo del adulto mayor.

La muerte de Darío Patiño se suma a las víctimas que dejó el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó Colombia.