Viva

Perezosa y su cría son captadas tomando agua de una forma muy particular en Costa Rica: vea el tierno momento

Experto explicó a qué se debe esta particular forma de hidratarse, que

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Mamá perezosa es un milagro, se electrocutó y fue sanada hasta con piel de tilapia. María Vargas Vargas, supervisora de Marketing del Toucan Rescue Ranch fue una de las rescatistas
Colgada de una raíz sobre el agua, una perezosa de tres dedos compartió un sorbo de agua con su bebé. (Archivo. )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PerezosaPerezosos
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.