Perezosa y su cría son captadas tomando agua de una forma muy particular en Costa Rica: vea el tierno momento

Colgada de una raíz sobre el agua, una perezosa de tres dedos compartió un sorbo de agua con su bebé.

Una escena llena de dulzura y asombro conquistó las redes sociales: una perezosa con su cría fue vista tomando agua mientras colgaba de una raíz, en medio de un manglar costarricense.

El tierno momento fue grabado a inicios de enero por el usuario de TikTok Martin Lesch, durante una visita a los manglares de Punta Uva, en Puerto Viejo, Costa Rica.

Aunque el video rápidamente cautivó en la plataforma, su mayor difusión vino a través de la cuenta @wildinstinct_costarica, administrada por el guía turístico Diego Cedeño.

En su publicación, Cedeño ofreció una explicación que despertó aún más interés entre los seguidores de la fauna silvestre: “Pocas personas saben que las perezosas también bajan a beber agua. Esta es una perezosa de tres dedos con su bebé, tomando agua desde una raíz de manglar. La escena parece tierna, pero también nos recuerda lo frágiles que son estos ecosistemas”, comentó el experto.

El guía aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la reflexión y a la protección de la naturaleza, a la que describió como un tesoro vital. Como él mismo expresó, “la naturaleza es la vida misma.”

Además, compartió un detalle fascinante sobre el comportamiento del agua en los manglares: “Cuando la marea baja, el agua salada —que es más pesada— se queda abajo, mientras que el agua dulce del río fluye y queda en la superficie. Por eso, incluso en manglares, suele haber una capa de agua dulce arriba, que muchos animales aprovechan para beber. La naturaleza es sabia y funciona en equilibrio,” explicó Cedeño.

El video acumuló decenas de reacciones llenas de ternura y asombro. Muchos usuarios celebraron la belleza del momento y la fortuna de vivir en un país tan rico en vida y paisajes naturales.

“Es lo más lindo, hasta se bañan a veces.” “Qué adorable.” “Entonces no son tan perezosos,” fueron algunos de los comentarios.