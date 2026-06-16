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‘Perdiendo el juicio’ domina Netflix: la serie española que apuesta por una fórmula conocida y conquista al público

La producción española sigue a una abogada que intenta reconstruir su vida mientras defiende a su hermana en un complejo caso de asesinato

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Por La Nación / Argentina / GDA
Netflix suma un éxito con esta ficción legal que mezcla casos semanales, conflictos personales y una investigación criminal que atraviesa toda la temporada.
Netflix suma un éxito con esta ficción legal que mezcla casos semanales, conflictos personales y una investigación criminal que atraviesa toda la temporada. (Atresmedia/Netflix)







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La Nación / Argentina / GDA

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