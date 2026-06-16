‘Perdiendo el juicio’ domina Netflix: la serie española que apuesta por una fórmula conocida y conquista al público

Netflix suma un éxito con esta ficción legal que mezcla casos semanales, conflictos personales y una investigación criminal que atraviesa toda la temporada.

Perdiendo el juicio se convirtió en una de las producciones más vistas de Netflix pocos días después de su llegada al catálogo. La serie española, estrenada originalmente por Antena 3 en 2025, alcanzó el primer lugar entre los contenidos más populares de la plataforma gracias a una propuesta que privilegia una estructura narrativa probada por encima de la innovación.

Creada por Susana López Rubio, Jaime Olías de Lima y Javier Holgado, la ficción se apoya en los elementos clásicos de las series de abogados. Esa decisión le permite ofrecer una historia familiar para la audiencia y mantener el interés mediante casos judiciales que siguen una fórmula reconocible.

La trama sigue a Amanda Torres, una destacada abogada de uno de los bufetes más exitosos de Madrid. Su vida cambia tras una tragedia personal que provoca un colapso nervioso y la deja enfrentando un trastorno obsesivo-compulsivo. La situación afecta su carrera profesional. También provoca el fin de su matrimonio con César y la lleva a aislarse del mundo.

La historia da un giro cuando Amanda se ve obligada a abandonar su encierro para colaborar con un despacho liderado por Gabriel Ochoa. El abogado prefiere resolver conflictos mediante negociaciones antes que enfrentar procesos judiciales. La diferencia de personalidades entre ambos personajes impulsa gran parte del relato y marca la evolución de su relación profesional.

La serie toma elementos que otras producciones utilizaron con éxito. Al igual que ocurrió en Monk o sucede en High Potential: detective inesperada, la condición médica de la protagonista funciona como una fuente de conflictos personales. También fortalece sus capacidades profesionales y aporta algunos momentos más ligeros dentro de la historia.

Aunque la representación de las dificultades sociales de Amanda carece de sutileza en varios momentos, la actuación de Elena Rivera logra construir un personaje capaz de generar empatía conforme avanzan los episodios.

Un caso principal y diez investigaciones que sostienen la historia

La temporada cuenta con 10 episodios. Cada capítulo desarrolla un caso independiente mientras una investigación central se extiende hasta el desenlace.

El eje principal involucra a Daniela, hermana de Amanda. La mujer enfrenta una acusación por el asesinato de su futuro esposo pocos minutos antes de la boda. La situación podría estar relacionada con el antiguo bufete fundado por Amanda y César.

La necesidad de ayudar a Daniela obliga a Amanda a integrarse al equipo de Gabriel. Allí comparte espacio con un grupo de abogados y pasantes que aportan varios de los momentos más entretenidos de la serie.

Entre ellos destaca Rafa, un veterano abogado más interesado en jugar billar que en asistir a los tribunales. También aparece Barbie, una exconvicta que realiza una pasantía en el despacho, y Bosco, un joven que mantiene en secreto su verdadero origen mientras aprende de Gabriel.

Las dinámicas entre los integrantes del equipo aportan momentos de comedia que equilibran una historia que suele inclinarse hacia el drama y el sentimentalismo.

Una serie efectiva que no busca reinventar el género

El realismo jurídico y médico no ocupa un lugar prioritario en la producción. Las resoluciones inesperadas, las ideas de último minuto y varios giros poco creíbles forman parte del mecanismo narrativo de la serie.

Sin embargo, esa decisión responde a una lógica frecuente dentro del género. La producción apuesta por el entretenimiento y por una estructura que el público reconoce con facilidad.

A lo largo de la temporada, la historia plantea una pregunta recurrente para sus protagonistas: qué resulta más importante, la ley o las personas. Ese dilema se convierte en el principal motor emocional de una serie que encuentra su fortaleza en la ejecución de una fórmula ampliamente conocida.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.