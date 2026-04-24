Película de Michael Jackson debuta en cines con bajo puntaje de la crítica en Rotten Tomatoes

La película sobre Michael Jackson debuta con baja calificación y críticas por centrarse más en el espectáculo que en su historia. Imagen con fines ilustrativos de Michael Jackson.

La película Michael, dirigida por Antoine Fuqua, se estrenó en cines esta semana; el filme aborda la vida del cantante Michael Jackson, desde sus inicios en los Jackson Five hasta su consolidación como uno de los artistas más influyentes del mundo.

Según el sitio especializado Rotten Tomatoes, la producción obtuvo un 40% de aprobación por parte de la crítica general, basada en 173 reseñas. De estas, 69 fueron positivas y 104 negativas, lo que refleja una recepción mayoritariamente desfavorable.

En el caso de los críticos especializados, el puntaje es aún menor. La película alcanzó un 24% de aprobación entre 45 reseñas, con apenas 11 valoraciones positivas frente a 34 negativas.

La película 'Michael', basada en la vida de Michael Jackson, recibe críticas mixtas y apenas 40% en Rotten Tomatoes, pese a destacar la actuación de Jaafar Jackson. (FRANCIS SYLVAIN/AFP)

El largometraje presenta un recorrido por la trayectoria artística y personal del llamado Rey del Pop, con énfasis en su desarrollo creativo y su ambición por convertirse en el mayor entertainer del mundo. También incluye recreaciones de presentaciones icónicas de su etapa como solista.

La actuación de Jaafar Jackson, quien interpreta a Michael Jackson, destaca como uno de los elementos más valorados por la crítica. Analistas señalan que su desempeño logra capturar los movimientos y el estilo del artista con alto nivel de precisión.

“Si bien los fluidos movimientos de Jaafar Jackson dan vida al Rey del Pop de una manera asombrosa, esta película biográfica musical se asemeja más a un álbum de “grandes éxitos” que se habría beneficiado de incluir notas explicativas para ofrecer una visión más profunda del ícono", detalla el consenso de la crítica en la página.

El elenco incluye a Miles Teller, Colman Domingo y Nia Long, mientras que el guion estuvo a cargo de John Logan. La distribución corresponde a Lionsgate y la producción a GK Films.