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Película de Michael Jackson debuta en cines con bajo puntaje de la crítica en Rotten Tomatoes

La esperada película sobre Michael Jackson ya llegó a cines, pero su recepción genera dudas. Conozca qué señalan los críticos y por qué su calificación ha llamado la atención

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Por Silvia Ureña Corrales
La película sobre Michael Jackson debuta con baja calificación y críticas por centrarse más en el espectáculo que en su historia.
La película sobre Michael Jackson debuta con baja calificación y críticas por centrarse más en el espectáculo que en su historia. Imagen con fines ilustrativos de Michael Jackson. (STR/NurPhoto via AFP)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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