Pedro Pascal recordó los días en que no tenía ni para comer y agradeció a la actriz que lo ayudó

El actor hizo público un mensaje que conmovió por la profundidad de sus palabras

Por O Globo / Brasil / GDA
Pedro Pascal dedicó un mensaje a Sarah Paulson, quien lo ayudó cuando no tenía dinero, durante su homenaje en la Calzada de la Fama.
Pedro Pascal dedicó un mensaje a Sarah Paulson, quien lo ayudó cuando no tenía dinero, durante su homenaje en la Calzada de la Fama.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

