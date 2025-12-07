Pedro Pascal recordó los días en que no tenía ni para comer y agradeció a la actriz que lo ayudó

Pedro Pascal dedicó un mensaje a Sarah Paulson, quien lo ayudó cuando no tenía dinero, durante su homenaje en la Calzada de la Fama.

Pedro Pascal rindió un emotivo homenaje a Sarah Paulson durante la ceremonia en la que la actriz recibió su estrella en la Calzada de la Fama de Hollywood. El actor, conocido por su papel en The Last of Us y próximo protagonista de Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos, reconoció públicamente la influencia de su amiga en su vida y carrera.

El evento se realizó el 2 de diciembre en Los Ángeles. Aunque Pascal no asistió presencialmente, envió un mensaje leído por la actriz Amanda Peet, en el que expresó profunda gratitud hacia Paulson. Ambos artistas, que tienen 50 años, forjaron una amistad desde 1993 cuando eran estudiantes en la NYU Tisch School of the Arts, en Nueva York.

En su discurso, Pascal recordó los años difíciles antes de alcanzar la fama. Agradeció a Paulson por haberle ayudado económicamente cuando no tenía recursos ni para alimentarse. En 2023, la actriz reveló a la revista Esquire que en el pasado le entregó su pago diario de un proyecto para que él pudiera comer.

El texto enviado por Pascal incluyó una dedicatoria conmovedora. Indicó que sin Sarah Paulson no existiría el “Pedro” que hoy se conoce públicamente, y describió a su amiga como una guía esencial en su camino profesional. Cerró el mensaje diciendo que se siente orgulloso de ella y que su cariño hacia ella crece cada día.

Actualmente, Pedro Pascal forma parte de uno de los estrenos más esperados del cine. Interpretará nuevamente a Reed Richards, el Sr. Fantástico, en Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2026.

Amanda Peet reads a letter from Pedro Pascal at Sarah Paulson's Hollywood Walk of Fame ceremony: “There is no me without you. I am so f*king proud of you.” pic.twitter.com/dWLPDx4uk8 — Variety (@Variety) December 2, 2025

