Paulo Londra en Costa Rica: camisetas de la Liga, Argentina y ‘el 23′ brillaron en la previa del concierto

Paulo Londra, como buen argentino, lleva en su sangre la pasión por el fútbol y la música. El artista urbano dará un concierto este sábado 23 de agosto en el Anfiteatro Coca Cola del Parque Viva, y su previa se vivió como la atmósfera de un estadio antes de un gran partido.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.