Paulo Londra en Costa Rica: camisetas de la Liga, Argentina y ‘el 23′ brillaron en la previa del concierto

La cámara de ‘La Nación’ captó un ambiente como de estadio de fútbol en la antesala del espectáculo. Vea aquí las imágenes

Por Juan Pablo Sanabria

Paulo Londra, como buen argentino, lleva en su sangre la pasión por el fútbol y la música. El artista urbano dará un concierto este sábado 23 de agosto en el Anfiteatro Coca Cola del Parque Viva, y su previa se vivió como la atmósfera de un estadio antes de un gran partido.








