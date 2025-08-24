Paulo Londra en Costa Rica: camisetas de la Liga, Argentina y ‘el 23′ brillaron en la previa del concierto

Paulo Londra, como buen argentino, lleva en su sangre la pasión por el fútbol y la música. El artista urbano dará un concierto este sábado 23 de agosto en el Anfiteatro Coca Cola del Parque Viva, y su previa se vivió como la atmósfera de un estadio antes de un gran partido.

Los uniformes de Argentina y la Liga Deportiva Alajuelense, equipo tico con el que el cantante hizo una colaboración con la camiseta número 23, eran incontables entre los cientos de asistentes que se dieron cita temprano en la Guácima de Alajuela.

A continuación, le mostramos las imágenes que La Nación captó durante la antesala, muy futbolera, del concierto de Paulo Londra.

LEA MÁS: ‘Leones con Flow’ une a Paulo Londra y a Alajuelense en una misma misión

Esta familia no dudó y se uniformaron con la albiceleste para escuchar a Paulo Londra. (Lilly Arce)

Ella con la camiseta del 'merchandising' y él, identificado con la rojinegra. Esta pareja esperó con emoción el concierto de Paulo Londra. (Lilly Arce)

Algunos fanáticos se animaron a hacerse un tatuaje temporal con el logo de Paulo Londra. (Lilly Arce)

Estas dos amigas fueron otras de las fanáticas que se vistieron como hinchas de Argentina para el concierto de Paulo Londra en Costa Rica. (Lilly Arce)

La camiseta de la Liga en colaboración con Paulo Londra fue la prenda predilecta en el concierto. (Lilly Arce)

Otros entusiastas del argentino optaron por llevar a Paulo Londra en camisetas y bolsos personalizados. (Lilly Arce)