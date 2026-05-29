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Paul McCartney revela cómo un rincón de Liverpool inspiró su nuevo disco a los 83 años

Paul McCartney lanzó ‘The Boys of Dungeon Lane’, un álbum inspirado en Liverpool, John Lennon y los primeros años de los Beatles

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Por La Nación / Argentina / GDA
Liverpool, Ringo Starr y viejos equipos de Abbey Road marcan el nuevo trabajo de Paul McCartney, centrado en la memoria y la creación musical.
Liverpool, Ringo Starr y viejos equipos de Abbey Road marcan el nuevo trabajo de Paul McCartney, centrado en la memoria y la creación musical. (SVEN SIMON/dpa Picture-Alliance via AFP)







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