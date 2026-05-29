Paul McCartney revela cómo un rincón de Liverpool inspiró su nuevo disco a los 83 años

Liverpool, Ringo Starr y viejos equipos de Abbey Road marcan el nuevo trabajo de Paul McCartney, centrado en la memoria y la creación musical.

Paul McCartney lanzó este viernes su nuevo álbum, The Boys of Dungeon Lane, una producción que mira hacia sus primeros años en Liverpool y rescata recuerdos de su infancia, su amistad con John Lennon y los inicios de los Beatles.

El exbeatle, de 83 años, explicó que gran parte del disco nació de memorias personales que cobraron fuerza durante el proceso creativo junto al productor Andrew Watt, ganador del premio Grammy y conocido por sus trabajos con artistas como los Rolling Stones, Lady Gaga, Miley Cyrus, Iggy Pop y Pearl Jam.

McCartney señaló que continúa escribiendo canciones porque siente una necesidad constante de crear música. Indicó que las ideas suelen surgir cuando tiene tiempo libre y encuentra cerca una guitarra o un piano.

Un álbum marcado por Liverpool y los Beatles

Varias canciones de The Boys of Dungeon Lane están vinculadas con episodios de su juventud. En el tema Down South, McCartney recuerda el momento en que conoció a John Lennon mientras ambos viajaban desde Liverpool hacia Londres.

Otra de las piezas destacadas es Home to Us, donde participa Ringo Starr como baterista y cantante. La canción retrata la ciudad natal de ambos músicos antes de que alcanzara fama internacional.

El álbum también incluye Days We Left Behind, una composición inspirada en Dungeon Lane, una calle de Liverpool cercana al río Mersey. Ese lugar tuvo un significado especial para McCartney durante su adolescencia. Allí observaba aves y también enfrentó situaciones difíciles, como el robo de un reloj por parte de jóvenes de la zona.

El exbeatle revive su infancia, la amistad con John Lennon y los inicios de la banda más influyente del siglo XX en su nuevo álbum. (-/AFP)

El recuerdo de John Lennon sigue presente

McCartney dedicó parte de sus reflexiones a la relación creativa que mantuvo con Lennon. Recordó que ambos desarrollaban canciones sentados con guitarras acústicas mientras intercambiaban ideas y construían melodías en conjunto.

Según explicó, Lennon aportaba un estilo más áspero y directo. Esa característica complementaba su tendencia hacia composiciones más melódicas y románticas. McCartney considera que esa combinación fortaleció una de las sociedades musicales más influyentes de la historia.

La referencia a Lennon también aparece en la canción que menciona la casa ubicada en 20 Forthlin Road, en Liverpool, donde ambos comenzaron a desarrollar muchas de sus primeras composiciones.

Tecnología antigua para grabar música nueva

Durante la producción del disco, McCartney recuperó equipos históricos relacionados con la etapa de Los Beatles en Abbey Road. Entre ellos figuran un Mellotron, un piano espineta y una grabadora Studer de cuatro pistas.

Uno de los temas del álbum, We Two, se grabó completamente en cinta utilizando esa tecnología clásica. El proceso replicó técnicas empleadas por la banda durante la creación de discos emblemáticos como Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Andrew Watt indicó que incluso la edición final se realizó mediante cortes físicos sobre la cinta, una práctica habitual antes de la era digital.

La primera canción y una historia personal

McCartney también recordó que una de sus primeras composiciones fue I Lost My Little Girl, escrita cuando tenía entre 14 y 15 años. Con el paso del tiempo comprendió que la canción estaba relacionada con la muerte reciente de su madre, aunque en aquel momento no era consciente de esa conexión emocional.

El músico considera que muchas veces las canciones permiten explorar sentimientos que resultan difíciles de expresar de otra manera.

Un artista que no piensa en los éxitos

Lejos de enfocarse en las listas de popularidad, McCartney afirmó que actualmente valora más la libertad creativa que el impacto comercial de sus canciones. Explicó que disfruta experimentar con ideas nuevas y desarrollar proyectos sin la presión de producir éxitos.

También destacó que continúa acumulando grabaciones de ideas musicales en su teléfono celular. Algunas podrían transformarse en futuras canciones o incluso en nuevos álbumes.

Para McCartney, la música conserva un componente difícil de explicar. Considera que las melodías tienen la capacidad de generar emociones profundas y mantiene intacta su fascinación por ese proceso creativo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.