Viva

Paul McCartney anuncia nuevo álbum a sus 83 años: un viaje a los orígenes de la leyenda

El músico británico estrena sencillo nostálgico y detalla su próximo disco de 14 temas, producido por Andrew Watt y trabajado durante aproximadamente cinco años

EscucharEscuchar
Por AFP
Imágenes de Karol G, Wos, Carlos Rivera, Luis Miguel, Paul McCartney, Los Temerarios, Young Miko y más artistas en concierto en Costa Rica.
A sus 83 años, McCartney presenta un álbum sobre sus raíces en Liverpool y vivencias con George Harrison previas a la Beatlemanía de 1960. (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMAVBeatlesPaul McCartney
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.