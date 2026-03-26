Paul McCartney anuncia nuevo álbum a sus 83 años: un viaje a los orígenes de la leyenda

A sus 83 años, McCartney presenta un álbum sobre sus raíces en Liverpool y vivencias con George Harrison previas a la Beatlemanía de 1960.

El músico británico Paul McCartney anunció este jueves el estreno de su nueva producción discográfica. El material saldrá a la luz el 29 de mayo y representa su primer trabajo de estudio desde diciembre de 2020. La noticia llegó acompañada por la publicación de un sencillo cargado de nostalgia.

Este disco contará con 14 canciones y lleva por nombre The Boys of Dungeon Lane. La obra revive memorias de su juventud en Liverpool y los años iniciales de los Beatles. Estas vivencias ocurrieron antes de que el grupo alcanzara el reconocimiento mundial tras su formación en 1960.

Dungeon Lane identifica un sitio ubicado en las cercanías de la casa donde el artista vivió su infancia. El primer tema difundido se titula Days We Left Behind. Esta composición destaca por un marcado sentimiento de melancolía.

El álbum compila nuevas canciones de amor y reflexiones personales del bajista. Según indica el sitio web del cantante, la obra nace de numerosos recuerdos en su ciudad natal. El intérprete explicó que a menudo se cuestiona si escribe solo sobre el ayer. Sin embargo, él considera que es difícil escribir sobre algo distinto al pasado.

McCartney relata en el disco sus primeras experiencias junto a George Harrison y John Lennon. Estas historias son previas al fenómeno conocido como la Beatlemanía. El proceso de grabación inició hace cerca de cinco años bajo la producción de Andrew Watt.

The Boys of Dungeon Lane posee un estilo musical descrito como ecléctico. Paul McCartney ejecuta la mayoría de los instrumentos en las piezas del álbum. La producción explora géneros variados como parte de su propuesta artística.

El artista presentó su primer disco como solista en 1970. Ese lanzamiento ocurrió después de la desintegración de los Beatles. Además, el músico grabó siete discos con la agrupación Wings. Ese conjunto lo integró junto a su esposa Linda McCartney y el guitarrista Denny Laine.