Viva

Paul Dano rompe el silencio y responde a Quentin Tarantino tras duras críticas por ‘Petróleo sangriento’

El actor reaccionó tras los comentarios del director, quien cuestionó su papel en la aclamada película de Paul Thomas Anderson

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Paul Dano se pronunció luego de que Quentin Tarantino lo señalara como el actor más débil por su trabajo en 'Petróleo sangriento'.
Paul Dano se pronunció luego de que Quentin Tarantino lo señalara como el actor más débil por su trabajo en 'Petróleo sangriento'. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGPaul DanoQuentin TarantinoPetróleo sangriento
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.