Paul Dano rompe el silencio y responde a Quentin Tarantino tras duras críticas por ‘Petróleo sangriento’

Paul Dano se pronunció luego de que Quentin Tarantino lo señalara como el actor más débil por su trabajo en 'Petróleo sangriento'.

El actor Paul Dano reaccionó a los señalamientos del director Quentin Tarantino, quien calificó su actuación como la más débil de Hollywood. La polémica surgió por el papel de Dano en Petróleo sangriento (2007), dirigida por Paul Thomas Anderson, una de las películas más reconocidas del cine contemporáneo.

Las declaraciones de Tarantino circularon en una entrevista difundida el mes pasado. El cineasta elogió la película y el trabajo de Daniel Day-Lewis, pero atribuyó una supuesta falla del filme a la participación de Dano. Incluso aseguró que la cinta habría ocupado una mejor posición en su lista personal de las mejores películas del siglo XXI sin la presencia del actor.

Dano se refirió al tema antes de una proyección especial por los 20 años de Pequeña Miss Sunshine (2006), durante el Sundance Film Festival. En ese contexto, el actor destacó el respaldo recibido por colegas de la industria y señaló que ese apoyo le permitió no responder de inmediato a los comentarios del director.

Según reportó Variety, Dano expresó gratitud por las muestras de solidaridad. Indicó que el respaldo del entorno cinematográfico habló por él y evitó una confrontación directa.

Durante el mismo evento, Toni Collette, compañera de Dano en Pequeña Miss Sunshine, reaccionó con dureza ante las críticas. La actriz cuestionó la pertinencia de los comentarios y los calificó como confusos e innecesarios.

Los directores Jonathan Dayton y Valerie Faris, también vinculados a Pequeña Miss Sunshine, abordaron el episodio. Dayton sugirió que la intensidad de la actuación de Dano pudo resultar incómoda para Tarantino. Además, describió las críticas como incómodas.

Las palabras de Tarantino surgieron en The Bret Easton Ellis Podcast, espacio en el que elaboró un ranking de películas del siglo XXI. Aunque colocó a Petróleo sangriento en el quinto lugar, afirmó que el filme habría competido por el primer o segundo puesto sin la participación de Dano. En ese contexto, lo calificó como el actor más débil del SAG, el sindicato de actores de Hollywood.

Tras la controversia, Paul Dano recibió apoyo de varias figuras del cine, entre ellas George Clooney, Dillon Freasier, Ben Stiller, Simu Liu y Matt Reeves, director de Batman y creador de la serie Pinguim. Las muestras de respaldo reforzaron la posición del actor frente a las declaraciones del reconocido cineasta.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.