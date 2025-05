Participante de ‘Nace una estrella’ debió ser hospitalizado: Esto se conoce de su estado de salud

El cantante Yeris, participante del programa Nace una estrella , reveló que estuvo hospitalizado y que por esa razón no pudo asistir a los ensayos previos de la gala de duetos del próximo domingo.

El artista aseguró que solo pudo salir del centro médico por algunos unos minutos para ensayar junto Jafet, su compañera.

“Les pongo ahora un pequeño resumen de lo que pasó ayer. Ayer estaba en el hospital, me imagino que se dieron cuenta. Yo no pude ir a los dos ensayos súperimportantes que tenía. Solo llegué a uno, pero muy tarde, así que fueron como 10 minutos”, explicó Yeris en un video publicado para sus seguidores.

La próxima gala de Nace una estrella reunirá a los participantes actuales con concursantes de la temporada anterior. A Yeris le corresponde presentarse con Jafet, con quien ensayó durante solo nueve minutos antes de regresar al hospital; así lo confirmó la cantante en sus historias de Instagram.

Yeris Lobo reveló que estuvo internado en un hospital antes de la gala de duetos donde cantará con Jafet. (Teletica Formatos /Teletica Formatos)

Según contó, los síntomas lo dejaron sin voz y le impidieron cantar. “Ayer (miércoles) yo fui al hospital porque no podía casi hablar. No podía cantar tan siquiera. Pero ya hoy amanecí mejor. No estoy al cien, pero puedo cantar. Al menos para ensayar y repasar todo de aquí a la gala”, dijo.

El intérprete agradeció el apoyo del público y expresó su deseo de salir adelante. “No sé qué vaya a pasar, chiquillos. No sé, de verdad, qué vaya a pasar. Pero voy a darlo todo de mí. Voy a hacer que esa gala suene bonito. Me voy a esforzar mucho y vamos a salir muy bien con Jafet, de verdad”, afirmó.

Yeris también se disculpó por no haber cumplido con los ensayos anteriores. “Perdón, porque realmente esos ensayos son muy importantes, pero voy a intentar reponerlos”, expresó.