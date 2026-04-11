Viva

¿Paranormal? Figura de Repretel vivió extraña experiencia en un mall a altas horas de la noche (video)

“Lo de los sustos sí fue impresionante”, dijo el presentador

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Rafa Pérez, presentador de Repretel.
Rafa Pérez es figura de Repretel desde hace varios años. Actualmente, es uno de los presentadores de 'Giros'. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.