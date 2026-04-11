¿Paranormal? Figura de Repretel vivió extraña experiencia en un mall a altas horas de la noche (video)

Rafa Pérez es figura de Repretel desde hace varios años. Actualmente, es uno de los presentadores de 'Giros'.

Rafa Pérez, figura del programa Giros, de Repretel, tuvo una sesión de trabajo publicitario en un horario poco usual. El presentador fue parte de la grabación de un comercial que se hizo en un centro comercial, a altas horas de la noche, y allí vivió una extraña experiencia.

Según contó a través de sus historias de Instagram, la idea era grabar en ese horario para que el edificio estuviera vacío. Sin embargo, hubo una situación que lo asustó: escuchó sonidos que no supo identificar y que, a su parecer, eran gritos.

En el video sí se aprecian una especie de chirridos que, con el centro comercial a puerta cerrada, se magnifican.

“No han dejado de sonar como gritos. O sea, yo no sé si se logra captar en el video, pero escuchen... Y no hay nadie en el mall, obviamente, todo está cerrado”, expresó Pérez.

Rafa Pérez, de Repretel, vivió esta extraña situación en un mall

A pesar de los desconcertantes sonidos, Pérez y el resto del equipo sacaron la tarea correctamente. Al salir del lugar, ya rozando la medianoche, volvió a referirse al tema y aseguró que se sintió como si fuera parte de la película Una noche en el museo.

“No hay un alma —bueno, obviamente, ya son las once y resto—. Lo de los sustos sí fue impresionante, pero bueno, ya terminamos por hoy", concluyó.