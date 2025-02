Paquita la del Barrio: ¿Qué pasará con la herencia de más de $10 millones que dejó la artista?

Luego de más de 50 años de carrera musical, la cantante Paquita la del Barrio acumuló una gran fortuna, la cual sería su herencia tras su fallecimiento este 17 de febrero a los 77 años. ¿Pero quién o quiénes serán los beneficiarios de los más de $10 millones que dejó la artista?

Paquita, cuyo nombre real era Francisca Viveros, fue madre de cinco hijos, según informó Univisión. Su primogénito, Iván Miguel, nació en 1968, cuando ella tenía 18 años. Fue fruto de una relación con Miguel Martínez, un hombre de 44 años que estaba casado.

Un año después, en 1969, nació su segundo hijo, Javier.

En 1970, Paquita y sus hijos se mudaron a la Ciudad de México, donde conoció a Alfonso Martínez, quien se convirtió en su esposo. Siete años más tarde, quedó embarazada de gemelos, pero lamentablemente los bebés fallecieron después del parto.

En 1979, la vida de Paquita sumó una nueva hija, aunque no biológica: se hizo cargo de Martha Elena, la hija de su hermano.

¿Qué pasará con la herencia de Paquita la del Barrio?

De acuerdo con Univisión, en 2023 la cantante afirmó en una conferencia de prensa que no le dejaría dinero a sus hijos y que, en ese momento, no había hecho su testamento.

“No lo he hecho porque no quiero, simplemente. Si tuviera dinero, me lo gastaría en vida”, dijo entonces.

Momentos después, aclaró que se trataba de una broma y agregó: “No es cierto, yo no tengo dinero”.

Por su parte, El Tiempo de Colombia informó que la fortuna de Paquita la del Barrio asciende a los $10 millones, aunque ella, en aquella conversación con la prensa, aseguró que sus cuentas estaban en cero.

Hasta el momento, se desconoce qué pasará con el dinero que la intérprete ganó durante su carrera, así como con las regalías de sus canciones.

Paquita la del Barrio había dicho en una conferencia de prensa en el 2023 que no tenía dinero para heredarles a sus hijos cuando muriera. (Archivo.)

