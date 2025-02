Paquita la del Barrio: Así fueron las últimas horas de la cantante

Francisco Torres, mánager de Paquita la del Barrio aseguró a medios mexicanos que la cantante murió mientras dormía y que días previos a su deceso se encontraba mejor de salud. Desde hacía meses, la artista había perdido la movilidad de sus piernas y presentaba graves problemas para respirar.

En entrevista telefónica con Venga la alegría, el representante de Paquita habló de algunos pormenores relacionados al deceso de la cantante, quien perdió la vida a los 77 años.

Visiblemente afectado, Paquito, como le llaman, contó que luego de que parientes de la cantante de Rata de dos patas trataran de despertarla este lunes 17 de febrero, cayeron en la cuenta de que ya no contaba con signos vitales, por lo que llamaron a oficiales de la Cruz Roja. Los paramédicos de esa institución fueron quienes le informaron a la familia que la cantante había muerto.

La última vez que Paquita la del Barrio estuvo en Costa Rica fue en el 2019. (Diana Méndez/Diana Méndez)

“Hoy en la mañana nos dieron la sorpresa que no despertaba, estaba en su casa, llamaron a la ambulancia y la ambulancia confirmó que no había nada más que hacer. (Murió) en su casa y en su cama, entonces ¿qué más quisiera uno que no fuera en un hospital?, sino en su casa”, destacó.

Además, aclaró que, pese al estado vulnerable en que se encontraba su salud, en días recientes no había presentado ningún malestar y, de hecho, se mostraba de buen ánimo e interesada por conocer los detalles de los conciertos que estaba por ofrecer en la Ciudad de México, Ensenada y Guatemala.

“Estaba bien, fíjate que estaba muy estable, la semana pasada estuvimos hablando en distintas ocasiones”, rememoró.

También reconoció que, pese a su gran entusiasmo, también mostraba preocupación porque no podía caminar; sin embargo, Francisco la alentó compartiéndole que otra de sus colegas, de 80 años, seguía realizando recitales con todo y su falta de movilidad en las piernas.

“No poder caminar, sí, era algo que la preocupaba, me habla y me dice: ´Oye, no puedo caminar y ya viene el trabajo, ¿qué hago?´, le dije: ‘No hay problema’“, afirmó.

Por otro lado, Torres dijo que este domingo 16 de febrero, cuando Paquita le marcó en dos ocasiones, no se percató que su móvil sonaba, por lo que le regresó la llamada más tarde; sin embargo, ya no pudo hablar con ella.

“Ayer me llamó dos veces, pero no alcancé a contestar, cuando le marqué más tarde con la gente que la apoya en la casa dije: ´Me llamó Paquita, ¿ocupa algo?‘, contestaron: ´No, se equivocó‘“, explica.

Torres afirma que el sábado fue la última ocasión en que habló con la cantante.