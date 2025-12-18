Panettone: el origen del clásico navideño y la receta para hacerlo en casa

Durante la temporada navideña, uno de los productos que más presencia tiene en mesas y celebraciones es el panettone, un pan dulce asociado a la tradición europea y a las fiestas de fin de año.
Este alimento forma parte de la panadería navideña y destaca por su miga esponjosa, su aroma cítrico y la presencia de frutas. Su historia combina datos documentados y tradición oral.
Origen del panettone
Según la Encyclopædia Britannica, el panettone es un pastel de origen italiano, vinculado de manera directa con la Navidad y el Año Nuevo. Su procedencia exacta genera debate, ya que no existe un registro histórico definitivo.
Fuentes como Britannica y el Ministero del Turismo de Italia indican que la tradición popular sitúa el primer panettone en Milán, durante el siglo XV, en la cocina del duque Ludovico Sforza. El término, sin embargo, apareció en un diccionario italiano hasta 1839.
El propio Ministerio reconoce que la historia de este pan mezcla relatos históricos y tradición oral del norte de Italia.
La relación con la Navidad
La vinculación del panettone con la Navidad se explica por factores económicos. Hasta finales del siglo XV, el trigo era un ingrediente costoso y reservado para familias privilegiadas.
Durante la Navidad, los panaderos podían utilizar trigo para elaborar pan especial. En esa época, se colocaban tres hogazas de pan de trigo en la mesa. Estas se dividían durante las celebraciones y se guardaba una rebanada hasta el año siguiente como símbolo de continuidad, según datos del Gobierno de Italia.
Cómo hacer panettone en casa
Para quienes desean prepararlo, esta es una receta tradicional atribuida al chef Irving Quiroz, incluida en el recetario Pan Artesanal en Casa. La preparación requiere tiempo y cuidado.
Rinde: 5 panes grandes o 30 porciones individuales.
Tiempo de preparación: 26:30 horas
Ingredientes
Frutas maceradas
- 90 g de pasas
- 140 g de pasas rubias o sultanas
- 160 g de cáscara de naranja confitada o ralladura de 4 naranjas
- 160 g de cáscara de limón confitada o ralladura de 3 limones
- 80 ml de ron añejo
Masa madre
- 5 g de levadura en polvo
- 250 ml de leche
- 5 g de sal
- 250 g de harina de trigo
Masa
- 750 g de harina de trigo
- 1 vaina de vainilla o 5 ml de extracto de vainilla
- 200 g de azúcar
- 15 g de sal
- 30 g de levadura en polvo
- 200 g de yemas
- 200 ml de leche
- 320 g de mantequilla en cubos, a temperatura ambiente
Terminado
- harina de trigo para enharinar
- brillo de huevo
- 100 g de mantequilla cortada según el tamaño del molde
Utensilios
- batidora eléctrica con gancho
- moldes de papel para panettone
- brocha
- brochetas de bambú o palillos largos
Preparación
Frutas maceradas
Mezcle todos los ingredientes en un tazón. Reserve en refrigeración durante una noche.
Masa madre
Disuelva la levadura en la leche. Agregue la sal y la harina. Mezcle a mano durante 2 minutos hasta lograr una masa homogénea. Amase durante 5 minutos hasta obtener elasticidad. Forme una esfera y colóquela en un tazón engrasado. Cubra y deje reposar 3 horas a temperatura ambiente. Pónchela, cubra de nuevo y reserve en refrigeración durante 10 horas.
Masa
Retire la masa madre del refrigerador y deje temperar 2 horas. Mezcle la harina, la vainilla, el azúcar y la sal en la batidora. Agregue la levadura, las yemas y la masa madre. Incorpore la leche poco a poco y bata durante 15 minutos hasta obtener una masa lisa. Añada la mantequilla gradualmente y continúe batiendo 10 minutos más. Agregue las frutas maceradas y mezcle solo hasta integrarlas. Coloque la masa en un tazón engrasado. Cubra y deje reposar 3 horas hasta que duplique su volumen.
Terminado
Enharine la superficie. Pónchela y divida la masa según el tamaño deseado. Bolee y coloque en los moldes. Cubra y deje reposar 2 horas. Precaliente el horno a 180 °C. Barnice con brillo de huevo. Realice una incisión en cruz y coloque mantequilla. Hornee durante 35 minutos hasta dorar. Atraviéselos con brochetas y cuélguelos boca abajo hasta que enfríen por completo.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.