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Padre Minor confesó en Teletica por qué dejó el sonado negocio que emprendió tras condena y a quién se lo vendió

El exsacerdote estuvo preso varios años y ahora vuelve a hacer pública su faceta religiosa

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Por Juan Pablo Sanabria
Minor Calvo
Con programas religiosos, Minor Calvo inició su carrera mediática en Teletica, hace varias décadas. Este martes volvió a la televisora. (Captura de pantalla)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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