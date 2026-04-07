Padre Minor confesó en Teletica por qué dejó el sonado negocio que emprendió tras condena y a quién se lo vendió

Con programas religiosos, Minor Calvo inició su carrera mediática en Teletica, hace varias décadas. Este martes volvió a la televisora.

El Padre Minor llevaba años alejado de las cámaras y, recientemente, regresó a la televisión costarricense, en la que fue recibido por el programa De boca en boca, de Teletica.

Más de 15 años después de haber cumplido su condena por estafa a los escuchas de Radio María, el exsacerdote vuelve a buscar posicionarse como una figura pública; esta vez, a través de las redes sociales.

Así lo dejó saber en el espacio farandulero de Canal 7, en el que contó detalles sobre su vida en los tiempos recientes. Todo esto a raíz de que tiene varios meses subiendo contenido religioso, ahora como predicador, en plataformas como Facebook y TikTok.

Durante la conversación que sostuvo en De boca en boca, Calvo se refirió al sonado negocio en el que se adentró tras su condena: los restaurantes. Desde hace un lustro, Minor se alejó de esta industria, en la que era dueño de varios locales.

Anteriormente, había hecho pública la venta, argumentando que quería descansar. Pero, según comentó este martes, el motivo está en que ya no lo hacía sentir pleno. “Lo de los restaurantes fue una etapa cumplida. Era algo que no me llenaba”, aseguró.

Además, ante consulta del presentador Bismarck Méndez, el líder religioso confirmó que vendió los restaurantes a sus “socios” mexicanos.