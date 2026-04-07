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El Padre Minor reapareció en Teletica para negar el delito por el que estuvo en prisión: esto dijo

Minor Calvo, quien ahora es predicador, catalogó de ‘tortura carcelaria’ sus años tras las rejas

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Por Juan Pablo Sanabria
Minor Calvo
Minor Calvo fue el invitado especial del programa 'De boca en boca', de Teletica. (Captura de pantalla)







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Padre Minor
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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