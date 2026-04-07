El Padre Minor reapareció en Teletica para negar el delito por el que estuvo en prisión: esto dijo

Minor Calvo fue el invitado especial del programa 'De boca en boca', de Teletica.

Minor Calvo, conocido popularmente como el Padre Minor, reapareció en Teletica varias décadas después de haberse dado a conocer en esa misma pantalla en programas religiosos y, también, después de largo tiempo alejado de los focos mediáticos tras haber estado en prisión por el delito de estafa.

Este martes 7 de abril, Calvo concedió una entrevista al programa De boca en boca, que más bien fue una conversación amena con los presentadores, quienes, en reiteradas ocasiones, lo elogiaron y expresaron sentir un gran honor por su visita.

Ambas partes, tanto el programa farandulero como el ahora predicador, avisaron de forma tajante que aquello sería un espacio que no tocaría temas polémicos y que estaría centrado en conocer sobre la actualidad de Minor.

Sin embargo, ante una pregunta de Bismarck Méndez, el expresbítero católico rompió con lo acordado. Méndez le recordó que un día pasó de ser un personaje muy querido a vivir horas bajas, y le consultó si en esa época sintió soledad.

Fue entonces que Calvo aprovechó la pregunta para negar el delito por el que fue condenado a prisión.

“Yo estuve —y Dios lo sabe, y fue así y sobre la palabra de Dios lo digo (poniendo la mano sobre una biblia)— cinco años y medio en una tortura carcelaria por delitos que no cometí”, afirmó con vehemencia.

Al negar el delito por el que estuvo preso, Minor Calvo puso la mano sobre una biblia que portaba. (Captura de pantalla)

Tras esta intervención, que se salió de la tónica que dominaba el programa, el propio predicador cerró las posibilidades de ahondar en el tema. “Pero ese no es el tema, ahora”, agregó y continuó su comentario. No obstante, el extenso proceso que enfrentó en la primera década de este siglo concluyó lo contrario a lo aseverado por Calvo.

Minor Calvo fue condenado en 2007 a 15 años de cárcel por estafa contra los radioescuchas de la emisora María. En ese momento, la investigación determinó que el entonces párroco se enriqueció con las donaciones de la audiencia de la radioemisora.

Luego, su defensa interpuso un recurso de casación y su pena fue acortada a ocho años por la Sala III. Finalmente, en 2009 se le otorgó el beneficio de casa por cárcel y cumplió su condena el 8 de agosto de 2010.

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