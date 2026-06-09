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Padre costarricense con ELA utilizó IA para dar un emotivo mensaje en la graduación de su hijo: vea el imperdible momento

Con un avatar y utilizando un programa para recrear su voz, el empresario Rodolfo Carvajal conmovió a todos en el Colegio Lincoln School, donde fue ovacionado por su ejemplo de vida.

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Por Carlota Zamora González
Rodolfo Carvajal Discurso IA
El avatar de Rodolfo Carvajal, paciente de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), fue creado con la plataforma de inteligencia artificial, VoxAI. (Cortesía /Lincoln School/ Rodolfo Carvajal)







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Carlota Zamora González

Carlota Zamora González

Ha colaborado en el área de Producción Audiovisual y en la sección de Mundo. Graduada en Inglés y Escritura Creativa en University of Exeter del Reino Unido.

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