Pablo Gabas le tiró con todo al periodista más polémico de Panamá, en vivo: ‘Nunca apareciste’ (video)

Aunque suele ser diplomático, Pablo Gabas sacó su lado más picante en un intercambio con Chepe Bomba, polémico periodista panameño.

Chepe Bomba, uno de los periodistas más polémicos de Panamá, participó en el programa Acción 360, codirigido por Pablo Gabas, exjugador de la Liga Deportiva Alajuelense. El comunicador se unió para hablar de futbolistas panameños y, fiel a su estilo, le metió picante al programa y también se llevó unas cucharadas de su propia medicina.

En la previa de la final del fútbol tico, José Luis Domínguez, nombre real del canalero, fue consultado sobre Tomás Rodríguez, quien suena como fichaje para Saprissa, y también se refirió a Gustavo Herrera, delantero del club morado.

Ante la presencia de Gabas, desde el inicio Chepe Bomba tomó el papel de antagonista rojinegro. Tan solo en su primera intervención, aseguró que deseaba estar en Tibás y que el Monstruo saldría vencedor esa noche.

“Hay muchas personas que están subestimando al Saprissa, y el Saprissa huele sangre y está en diciembre, siente que Santa Claus le va a dar el regalo. Cuidado, que hay muchos que ya están crecidos”, comentó.

“Veo a equipos ratoneros, lo digo así, ganando en Copa Centroamericana y robando al Xelajú”, añadió.

Más adelante, cuando estaba por despedirse del programa, la periodista Marisol Abarca le preguntó a Chepe Bomba, en tono distendido, cómo le había ido anteriormente cuando apoyaba a Saprissa.

Pablo Gabas le recalcó a Chepe Bomba que la Liga es tricampeón de Centroamérica. (Captura de video)

De inmediato, el panameño aseguró que siempre lo acompañaban los resultados positivos, al igual que cuando hincha por su selección frente a Costa Rica. Fue ahí que Gabas intervino y le lanzó con todo, recordándole el reciente fracaso del equipo Plaza Amador en la Copa Centroamericana.

“Chepe, lo mismo dijiste de Plaza Amador, me acuerdo. Sacaste pecho de Plaza Amador, que le había ganado a la Liga... no sé, te inflaste ese día y después te esperé para la final y nunca apareciste”, dijo el ídolo rojinegro.

“Pero bueno, me gusta escucharte. Cuando vengas te voy a invitar a comer al restaurante y te voy a escuchar largas horas con todos los amigos”, añadió con humor.

En respuesta, Domínguez acusó a la Liga de que sus triunfos en el torneo del área eran fraudulentos, pero el contraataque no funcionó. Pablo Gabas volvió a sacar el sarcasmo y sentenció el intercambio.

Incluso, entre risas, le extendió la invitación a suelo tico y aseveró que lo llevaría al salón de trofeos de la Liga para que se tome fotografías con los títulos.

“Vamos a esperar cuando un equipo panameño nos gane tres Centroamericanas. Ahí nos sentamos a charlar con un buen vino, donde usted quiera”, acotó Gabas sobradamente.