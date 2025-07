Chepe Bomba señala que Saprissa no era la mejor opción para la ‘joya’ panameña

José Miguel Domínguez, reconocido periodista panameño, dio su veredicto sobre la llegada de dos futbolistas canalero al Deportivo Saprissa. El conocido Chepe Bomba evaluó las contrataciones de Gustavo Herrera y Newton Williams por parte del club morado, y no ocultó su preocupación por uno de ellos.

El comunicador fue claro, en entrevista con La Nación, al señalar que le inquieta profundamente la decisión de Gustavo Herrera, a quien considera la perla del fútbol panameño, ya que esperaba que su carrera tomara rumbo hacia Europa. Según Domínguez, existía la posibilidad concreta de que el joven atacante fichara con el LASK de Austria.

“El tema de Gustavo Herrera... hubiese sido mejor ir a Europa, al LASK de Austria. En una filial vas poco a poco, pero prefirieron de una vez entrar a una presión máxima. Ahora llega al Saprissa, en circunstancias actuales donde necesitan títulos y con un equipo lleno de cambios. En Saprissa hay exigencia máxima, con presión total de Herediano y Alajuelense”, aseguró.

Domínguez fue enfático: le preocupa cómo un juvenil de apenas 19 años deberá rendir al más alto nivel. Reveló que Herrera aún no se ha consolidado en la Selección Mayor, lo que hace que el reto en Saprissa sea aún más desafiante.

“Yo soy morado, pero no es bueno que él vaya ahí, porque solo tiene 19 años. Él no tiene experiencia completa en la liga panameña, pero llega al Saprissa donde no puede equivocarse. Tiene mucha presión y exigencia sobre sus hombros. Y ahora, metele lo de Saprissa”, expresó.

LEA MÁS: Saprissa amarra su otro refuerzo: El ‘Búfalo’ ya es morado

El periodista recordó la irrupción de Herrera en el Mundial Sub-20, donde se destacó, pero advirtió que eso no es suficiente para lo que exige el club tibaseño:

“Ahora hay que cuidarlo, mantenerlo con los pies en la tierra. Jugó un amistoso con la Mayor contra Universitario de Deportes y marcó un gol... pero eso no basta. En una exigencia como la del Saprissa, debes hacer más que cositas: por lo menos 15 goles en la Primera División de Panamá. Deberías estar rompiéndola allá, pero él estaba en una Sub-23 del Puebla de México”, acotó.

Y añadió:

“Le toca una presión horrible. Pero pudo ir a Europa, eso debió ser prioridad. La presión de Saprissa da miedo, no es fácil. Si no es campeón, se le van a ir con todo. Tiene que romperla con solo 19 años”.

Con Newton Williams veo un jugador que puede hacerse ídolo

Sobre Newton Williams, Domínguez opinó que el caso es distinto. Destacó que el atacante llega con más recorrido y experiencia, y lo comparó con un histórico del fútbol panameño:

“Lo de Newton es diferente, viene del Antigua de Guatemala. Es una bala más, tiene un perfil como Rolando Blackburn. Ya fue campeón. Con Newton veo un jugador de más tiempo, no tiene nada que perder. Aunque no es espectacular, puedo decir que con goles se hace ídolo. Va a anotar, va a aportar experiencia”, analizó.

Ambos futbolistas llegan a Saprissa en condición de préstamo por un año.

LEA MÁS: Gustavo Herrera, la ‘Joya’ panameña de Saprissa, llegó al país y sorprendió con sus declaraciones

Finalmente, Domínguez valoró lo que representa jugar en Costa Rica para los jugadores panameños:

“En Costa Rica el jugador panameño crece. Vive lo que es el nivel profesional, gana bien, entrena en buenas canchas y las aficiones te ponen la intensidad de ser profesional. Te obligan a vivir por completo el fútbol. El nivel de Costa Rica está al de Argentina o Colombia. Si fracasas, eres malo… y se te acaba la carrera. Eso es positivo para un panameño, porque no se vive igual en Guatemala. Costa Rica te lo da... y no solo Saprissa, también equipos como Cartaginés”, concluyó.