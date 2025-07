Gustavo Herrera, la ‘Joya’ panameña de Saprissa, llegó al país y sorprendió con sus declaraciones

Gustavo Herrera, delantero panameño y nuevo refuerzo del Deportivo Saprissa, llegó al país y dijo estar listo para saltar a la cancha.

Al atacante, de 19 años, no le preocupa que los morados tengan un mes de haber iniciado la pretemporada o que el Torneo de Apertura 2025 inicie en dos semanas.

“Vengo a dar lo mejor de mí”, dijo el canalero al arribar a suelo nacional.

Herrera llega al conjunto morado a préstamo por un año, con opción de compra por parte del Sporting San Miguelito de Panamá.

Gustavo se mostró un poco tímido, a veces cortante al hablar, pero seguro de sus condiciones, de su capacidad como delantero y de lo que le puede dar a Saprissa.

“No creo que haya presión por venir a Saprissa, solo debo demostrarlo en la cancha y ya está”, aseguró Herrera cuando se le consultó sobre la presión de jugar en un grande como el conjunto tibaseño.

Herrera añadió estar muy ilusionado y con ganas de incorporarse al plantel, de entrenar bajo las órdenes de Paulo César Wanchope, técnico de Saprissa.

“Físicamente me encuentro muy bien, trabajando, y solo es cuestión de empezar a entrenar para tratar de ir con el grupo de la mejor manera”, afirmó Gustavo Herrera.

Herrera tenía opción de vincularse al LASK de Austria, club con el que hizo una prueba, pero no lo tenían contemplado para el primer equipo, y el panameño prefirió a Saprissa.

“Creo que la opción es muy buena. Vengo a un club muy grande y con mucha exigencia. Vengo a trabajar y a dar lo mejor de mí”, opinó Herrera.

Gustavo comentó que el contacto para que él llegara al conjunto morado se dio entre los clubes. Señaló estar muy contento con el paso que dio y resaltó qué puede esperar la afición de él en el terreno de juego.

“Soy un jugador con mucha ambición, potente y de hacer goles”, indicó Herrera, quien no habló de una cifra de anotaciones vestido de morado.“¿Una cuota? No. En cada partido que me toque, voy a tratar de hacer lo mío. Le daré muchas alegrías a la afición”, dijo Gustavo Herrera.

Gustavo Herrera, de 19 años, es un delantero con gol y firmó por un año con el Deportivo Saprissa. (Cuenta X de Federacion de Panama/Cuenta X de Federacion de Panama)

Herrera se encontrará en Saprissa con sus compatriotas Fidel Escobar y Newton Williams, también delantero y quien es nueva ficha de los tibaseños.

“Con Fidel no he conversado, pero estoy feliz, porque creo que es muy bueno tener a mis panas acá”, aseguró Gustavo Herrera.

En Panamá, a Herrera lo llaman la “Joya” y él manifestó que lo ve normal y que solo quiere jugar.

“Me siento muy listo y preparado para lo que viene. Cuando me hablaron de Saprissa, no lo pensé. Es una gran oportunidad y me siento muy feliz del interés”, dijo Gustavo Herrera.

Herrera ha sido seleccionado de Panamá a nivel menor y fue convocado a la Copa Oro, aunque no tuvo participación. Estuvo en el equipo sub-23 del Puebla de México.

“En mi país me fue muy bien, y cuando salí a México fue un buen aprendizaje”, dijo Gustavo Herrera.

Gustavo es el segundo fichaje de Saprissa, que primero presentó a Mauricio Villalobos, procedente de Santa Ana. También se incorporará Newton Williams, delantero panameño. Al club regresaron los defensas Pablo Arboine y Gerald Taylor.

