P. O. D. regresa en concierto a Costa Rica: ¿cuándo y dónde será el show?

P. O. D solo ha dado un concierto en Costa Rica. En esa ocasión tocaron en el estadio Morera Soto y compartieron escena con Korn.

Luego de 15 años de ausencia en los escenarios de Costa Rica, la banda estadounidense P. O. D. regresa a un concierto en nuestro país, así lo confirmó la empresa Blackline Productions, encargada del montaje del show.

El esperado espectáculo se realizará en el Palacio de los Deportes, Heredia, el 19 de diciembre, a las 8 p. m.

“Los triple platino P. O. D. regresan con la convicción de dar una nueva oportunidad a la escena de Centroamérica, con un enérgico espectáculo que los hará brincar, cantar y vivir la energía que solo los gigantes del metal moderno como ellos pueden transmitir”, afirmó Blackline en la información para medios.

Agregaron que el repertorio que interpretará la icónica agrupación incluye temas como Youth Of The Nation, Alive, Boom, Sleeping Awake, Southtown y Afraid to Die.

Las entradas para este concierto estarán en preventa del miércoles 5 al domingo 30 con los siguientes precios y localidades:

General: ¢27.000.

Preferencial: ¢37.000.

VIP: ¢45.000.

A estos montos se les debe sumar los cargos por servicio.

Después del 30 de noviembre, el precio de los boletos aumentará ¢5.000 por localidad.

Las entradas se pueden adquirir en el sitio specialticket.net, en tiendas Insomnio, Librería Rojas (Cartago) y en Tattoo Blackline (Tibás).

P. O. D. en concierto en Costa Rica

Hasta el momento, la única visita de P. O. D. a Costa Rica sucedió en abril del 2010.

En esa ocasión, los estadounidenses compartieron escenario con Korn en el Estadio Alejandro Morera Soto, de Alajuela.

“P. O. D. se midió con Korn codo a codo. Ellos también tenían su gente entre el público, a quien le sacaron aplausos y gritos punta con temas como Set it Off, Addicted, Lie Down y Kaliforn-i-a”, relató La Nación en la crónica de este espectáculo.