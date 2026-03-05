Otras dos grandes marcas toman medidas con Mike Blanco, influencer investigado por presunto contacto con menores de edad

Mike Blanco es investigado de oficio por el Ministerio Público, tras señalamientos de presunto acoso contra menores.

Otras dos grandes marcas tomaron medidas luego de que el influencer costarricense Mike Blanco fuera señalado públicamente por el envío de presuntos mensajes impropios a menores de edad, mientras él era mayor de edad. Blanco actualmente tiene una investigación judicial abierta por la Fiscalía Adjunta de Género.

Ayer, Burger King anunció que rompió el acuerdo de servicios profesionales que sostenía con el creador de contenido y borró la publicidad en la que él aparecía.

Ahora, se suman Kölbi y Tienda Monge, dos marcas que también trabajaron en acciones publicitarias con Blanco. Ambas publicaron comunicados en los que informan las medidas tomadas a raíz de los señalamientos en contra del joven, y que trascendieron en redes sociales.

La firma Kölbi expresó que sus acciones se dan debido a consultas reiteradas sobre su vínculo con Mike.

“Hemos tomado medidas inmediatas y hemos suspendido toda relación comercial con el señor Mike Blanco. Las colaboraciones con esta persona fueron específicas y limitadas a pocas apariciones puntuales en el pasado. Kölbi no participa ni tiene vínculo con asuntos de carácter personal que se han difundido públicamente”, escribió la empresa de telecomunicaciones.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la protección de audiencias y con la promoción de contenidos que reflejen los valores éticos y sociales de la marca”, se lee más adelante.

Kölbi lanzó este comunicado sobre su vínculo con Mike Blanco. (Facebook)

Por su parte, Tienda Monge aseguró que, en un ejercicio de responsabilidad corporativa, rompieron su vinculación con el influencer.

“Hemos finalizado nuestra relación comercial por servicios profesionales con él. Asimismo, desde el día de ayer, hemos procedido a eliminar los contenidos que fueron publicados en su colaboración”, aseveró la empresa.

“En Tienda Monge, nuestra prioridad siempre ha sido y será el respeto, la integridad y el bienestar de nuestros clientes y de toda la población”, concluyó.

Los señalamientos contra el influencer Mike Blanco

Este es el comunicado de Tienda Monge. (Facebook)

El martes 3 de marzo, la creadora de contenido Abril Umaña expuso presuntos mensajes impropios que Blanco le habría enviado a dos familiares suyas, en 2019 y 2020, cuando él tenía 21 años y ellas 13 años.

“La gente sabrá que yo no estoy haciendo esto para sacar ninguna fama ni nada por el estilo, porque ya yo tengo una plataforma desde antes. Estas dos chicas quieren mantenerse en el anonimato, aunque una de ellas me facilitó las conversaciones que yo publiqué”, comentó Umaña en entrevista con La Nación.

“Pero igual, ella dijo que no quería que la gente sepa quién es, porque precisamente no quiere tener que someterse públicamente a estar defendiéndose y explicando cosas como ‘es que yo dije esto por esta razón a los 13 años’, cuando el cuestionamiento debería siempre recaer en él“, agregó.

Finalmente, Umaña comentó que “no iba a interponer una denuncia judicial. Al final no se llega a nada en ese proceso que dura años. Mejor que la gente saque sus propias conclusiones. Ahí están las pruebas y no hay nada que él diga que lo pueda dejar bien parado”.

La Fiscalía confirmó la apertura de un expediente, de oficio, luego de que trascendieran publicaciones en redes sociales sobre Blanco. No obstante, el Ministerio Público no precisó si se persigue algún posible delito en particular.

Desde el miércoles, La Nación intentó obtener una respuesta del influencer Mike Blanco. No obstante, no contestó las llamadas hechas a su teléfono celular ni los mensajes enviados por WhatsApp.