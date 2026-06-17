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Otra costarricense brilla con ‘Telemundo Deportes’ durante el Mundial 2026: ‘Es más de lo que imaginé’

La periodista cuenta con amṕlia experiencia en medios deportivos

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Por Fiorella Montoya
Stephanie Chaverri ya trabajó con ESPN y ahora lo hace junto a Telemundo Deportes.
Stephanie Chaverri ya trabajó con ESPN y ahora lo hace junto a Telemundo Deportes. (Instagram/Instagram)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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