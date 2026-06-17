Otra costarricense brilla con ‘Telemundo Deportes’ durante el Mundial 2026: ‘Es más de lo que imaginé’

Aunque la Selección Nacional de Costa Rica se quedó sin participación mundialista, no fue el caso de varios comunicadores ticos que han sido fichados por televisoras locales o extranjeras para cubrir el torneo; tal es el caso de Stephanie Chaverri, quien está trabajando con Telemundo +Deportes.

La costarricense está realizando su trabajo desde la sede de Boston, en Massachusetts, donde está dando cobertura a selecciones como Noruega, Marruecos, Inglaterra y Francia. Incluso, hace poco formó parte de los periodistas que dieron cobertura a las conferencias de prensa y entrevistas junto a los equipos de Escocia y Haití previo al juego.

Además, Chaverri estuvo en la cancha al momento del encuentro. “Hay días que antes de vivirlos uno sabe que serán de los mejores días de su vida y este fue uno de ellos”, escribió la periodista.

Durante la cita mundialista también dio cobertura al juego entre Irak y Noruega, donde afirmó que hoy vive “más de lo que jamás imaginó”.

Este es el cuarto Mundial al que le da cobertura la nacional, quien ya ha sido periodista de otros grandes medios como ESPN. Eso sí, no es la única comunicadora nacional en Telemundo Deportes, pues Pamela Muñoz también está trabajando con esta cadena.