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OSN rendirá tributo a Benjamín Gutiérrez, creador de la primera ópera de Centroamérica y maestro de maestros

Bajo la dirección de Eddie Mora y con dos funciones imperdibles, el espectáculo tendrá lugar en el Teatro Nacional

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Por Fiorella Montoya
La Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección de Eddie Mora, presentará un homenaje al compositor costarricense Benjamín Gutiérrez. (Jose Díaz)







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Orquesta Sinfónica NacionalBenjamín Gutiérrez
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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