OSN rendirá tributo a Benjamín Gutiérrez, creador de la primera ópera de Centroamérica y maestro de maestros

La Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica (OSN) prepara un homenaje dedicado a Benjamín Gutiérrez, reconocido compositor nacional que marcó la historia del desarrollo académico y orquestal de la disciplina en el país.

El lugar escogido es el Teatro Nacional de Costa Rica, el cual será testigo de un concierto con las obras más emblemáticas de Gutiérrez. El espectáculo tendrá dos funciones que se llevarán a cabo el viernes 15 de mayo, a las 8 p. m., y el domingo 17 de mayo, a las 10:30 a. m.

“Benjamín Gutiérrez abrió, partitura en mano y desde el aula del entonces Conservatorio de Música, un camino decisivo para la música de concierto en Costa Rica: ensanchó el lenguaje, incomodó con lucidez y nos colocó frente a nuevos horizontes sonoros”, dijo Mora, el director de este espectáculo.

El espectáculo estará bajo la dirección del maestro Eddie Mora, con la participación del percusionista costarricense Bismarck Fernández como solista invitado.

Además, el concierto contará con cerca de 80 músicos en escena que llegan de la OSN, el Instituto Nacional de la Música, la Dirección de Bandas y el Sistema Nacional de Educación Musical (Sinem).

¿Quién es Benjamín Gutiérrez?

Benjamín Gutiérrez nació en San José en 1937 e inició su camino musical bajo la influencia de su familia y la guía de su abuela. Tras sus primeros pasos en el Conservatorio de la Universidad de Costa Rica, su talento lo llevó a Guatemala para estudiar con Augusto Ardenois, según los registros de su página web.

Esta base centroamericana fue el trampolín hacia una formación internacional, que incluyó una maestría en el New England Conservatory y estudios avanzados en Estados Unidos con maestros como Darius Milhaud y Ross Lee Finney.

Un punto de inflexión en su carrera ocurrió a mediados de los años sesenta, cuando recibió una beca para el Instituto Torcuato Di Tella, en Argentina. Allí alcanzó el máximo nivel de composición bajo la tutela del renombrado Alberto Ginastera.

Esta estancia en Buenos Aires no solo perfeccionó su técnica de orquestación, sino que representó una etapa crítica que lo conectó profundamente con la identidad musical latinoamericana, consolidando su reputación en todo el continente.

Sobre este tema, Mora comentó que el encuentro de Gutiérrez con “Alberto Ginastera en el Instituto Torcuato Di Tella pertenece a esa historia latinoamericana donde la música imaginó también nuestra tierra, nuestra vida y nuestra identidad. Su obra, aún por descubrirse plenamente, nos convoca hoy a escucharla como quien se acerca a una memoria viva: exigente, lírica, profunda, necesaria”.

Como creador, Gutiérrez hizo historia a los 20 años: estrenó Marianela, reconocida como la primera ópera de Centroamérica. Este hito dio paso a una etapa de enorme productividad donde nacieron obras fundamentales como la Improvisación para orquesta de cuerdas, el Concierto para violín y la Pavana para cuerdas.

Su catálogo es notable por su versatilidad, abarcando desde piezas íntimas de cámara hasta complejas estructuras corales y sinfónicas que hoy se interpretan en escenarios de Europa, América y Japón, según el sitio benjamingutierrez.com.

Además de su labor creativa, ha desarrollado una brillante carrera como pianista y director de orquesta. Se ha desempeñado como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica y ha dirigido agrupaciones en diversos países.

Su inquietud intelectual lo llevó incluso a trabajar en el prestigioso IRCAM de París, junto a Pierre Boulez en 1983, demostrando una curiosidad artística que nunca se detuvo ante las fronteras geográficas o estilísticas.

Finalmente, su impacto social y académico es invaluable. Fue profesor en el Conservatorio de Castella, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica y exdirector de su Escuela de Artes Musicales; allí ha formado a generaciones de músicos y ha impulsado becas internacionales para jóvenes talentos.

Su lema es: “Vivo para componer” y es por ello que su legado continúa por años, ahora en los acordes de la OSN que entonará piezas como Concierto barroco para cuerdas, Pavana, Doce minutos a Neuchâtel, Preludio sinfónico y Homenaje a Juan Santamaría.

Además, el concierto incorporará obras de Ginastera, como Fausto criollo e inclusive la suite del ballet Panambí.

¿Dónde obtener entradas?

Como la agrupación había informado anteriormente, este concierto también forma parte de los homenajes a playas emblemáticas del país; en esta ocasión será para Playa Nosara la protagonista.

Los boletos para este concierto se encuentran disponibles en la boletería física y en el sitio web del Teatro Nacional de Costa Rica. Los precios van desde los ¢2.200 en adelante.