Óscar 2025: ¿Por qué la protagonista de ‘Anora’ dedicó su premio Óscar a las trabajadoras sexuales?

Anora, película que arrasó en los premios Óscar 2025 (con cinco estatuillas), le cambió la vida a Mikey Madison, su actriz protagónica. Hasta antes de esta, sus roles más destacados habían sido en la serie Better Things y una aparición secundaria en la cinta Once Upon a Time in Hollywood.

Pero por este filme independiente, que ni siquiera figuraba entre el gusto masivo, ya la hace dueña de un Óscar a mejor actriz con tan solo 25 años. Sin embargo, al recibir el premio, lamó la atención su dedicatoria a las trabajadoras sexuales; pues afirmó que compartir con esta comunidad en el marco del metraje fue de lo más gratificante.

“Quiero reconocer y honrar de nuevo a la comunidad de trabajadoras sexuales. Seguiré apoyando y siendo una aliada. Todas las personas increíbles, las mujeres que he tenido el privilegio de conocer de esa comunidad, han sido uno de los mejores momentos de toda esta increíble experiencia”, comentó en su discurso.

Si usted aún no ha visto la película, que pasó sin demasiado revuelo por las salas de cine de Costa Rica, es probable que no entienda el motivo de estas palabras. En la cinta, Madison interpreta a una joven llamada Anora Mikheeva. de ascendencia rusa, que trabaja como estríper en un club nocturno y que, además, ocasionalmente ofrece servicios sexuales.

En 'Anora', el personaje interpretado por Mikey Madison se casa en Las Vegas con Ivan Zakharov, un joven ruso, hijo de importantes magnates de su país. (FilmNation Entertainment/FilmNation Entertainment)

A este club llega Ivan Zakharov (Mark Eydelshteyn), un joven hijo de uno de los magnates más importantes de Rusia. En primera instancia, ambos contactan porque el dueño del establecimiento envía a Anora a atender a Ivan, debido a que habla ruso. Luego, este contrata sus servicios sexuales y posteriormente crean un vínculo personal, que termina con ambos casándose en Las Vegas y con la familia de Zakharov fúrica y haciendo todo por anular el matrimonio.

Como parte de la filmación, la protagonista dialogó con personas que se dedican al trabajo sexual, para comprender su realidad y dar más profundidad a su personaje. Esto, fue aplaudido por muchos, incluida la actriz y directora de pornografía Casey Calvert, quien aseguró que el director de la película “entiende el trabajo sexual” y se mostró emocionada de que la cinta pudiera triunfar en los Óscar.

“Es tan emocionante que no puedo ni pensar. Sería como si esta industria que me encanta fuera reconocida en un escenario en el que nunca antes lo ha sido”, dijo Calvert a AFP.

Madison ya había sido premiada en los BAFTA y, en aquella ocasión, su discurso también estuvo dirigido a agradecer a la comunidad de trabajadores sexuales.

“Quiero tomar un momento para reconocer a la comunidad de trabajadores sexuales. Solo quiero decir que los veo. Ustedes merecen respeto y dignidad humana. Siempre seré su amiga y aliada, y les pido a los demás que hagan lo mismo”, afirmó.