Zoe Saldaña es la primera actriz de origen dominicano en ganar un premio Óscar

Lo ganó. Zoe Saldaña se alzó con el premio Óscar 2025 a mejor actriz de reparto, con el que cierra una temporada de premios exitosa y convierte en la primera actriz de origen dominicano en tener un galardón de Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Saldaña ganó el Óscar por su trabajo en “Emilia Pérez” y estuvo compitiendo con Mónica Barbaro (‘A Complete Unknown’), Ariana Grande (‘Wicked’), Felicity Jones (‘The Brutalist’) e Isabella Rossellini (‘Conclave’).

La estrella de Hollywood brilló en esta premiación a pesar de toda la polémica que ha envuelto a “Emilia Pérez”, cinta que lideró las candidaturas con 13 nominaciones.

Su interpretación en “Emilia Pérez”, una película que ha cautivado tanto a la crítica como al público, le ha valido un lugar entre las mejores actrices de reparto del año embolsándose además de Óscar, el Globo de Oro y el BAFTA a mejor actriz de reparto, dos de los grandes premios del cine, además de obtener el reconocimiento del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG Awards) y el de la crítica especializada (Critics Choice).

La bailairina que brilló en Hollywood

Zoe Saldaña nació el 19 de junio de 1978 en Passaic, Nueva Jersey (Estados Unidos) pero creció en el barrio neoyorquino de Queens. Por sus venas y por las de sus dos hermanas corre sangre dominicana por parte de padre y puertorriqueña por parte de madre.

Durante la aceptación del Óscar, Saldaña agradeció a su madre y honró a su abuela, quien llegó a Estados Unidos desde la década de los 60. Se manifestó orgullosa de ser descendiente de migrantes y de haber podido hablar español durante la película.

Saldaña vivió una infancia marcada por la tragedia cuando, a los nueve años, perdió a su padre en un accidente automovilístico. A raíz de esta tragedia, las tres hermanas se mudaron a República Dominicana con su familia paterna.

Su madre, Asalia Nazario, se quedó en Nueva York para ganar dinero y poder apoyarlas. Más adelante, se casó con Dagoberto Galán. Por eso, el rapero dominicano Carlos Galán, de nombre artístico Nipo 809, es medio hermano de la actriz.

Saldaña ha construido una de las carreras más versátiles y fascinantes de Hollywood, desde sus inicios en el cine independiente hasta convertirse en un rostro imprescindible de las franquicias más taquilleras.

Zoe es la primera actriz en tener cuatro películas que recaudan más de 2.000 millones de dólares, incluida “Avengers: Infinity War” de 2018. Y su recaudación total en taquilla asciende a más de 14.000 millones de dólares.

En ninguna de estas producciones recibió el reconocimiento de la Academia, ni siquiera por su aclamado papel en la primera cinta de ‘Avatar’, del exitoso director James Cameron, que supuso una revolución tecnológica en el cine.

El año pasado reveló que padece de dislexia y ansiedad, dos condiciones que le impedían aceptar papeles que contenían muchos diálogos.

“Los desafíos que he tenido tienen que ver con mi capacidad de aprendizaje”, dijo Saldaña a Variety. “Tengo dislexia y ansiedad, lo que me ha impedido realmente conseguir papeles, muchos papeles, que sé que podría haber interpretado”.

Zoe Saldaña acepta su Óscar a la mejor actriz de reparto por la película Emilia Pérez durante la gala de los Premios Óscar 2025. (KEVIN WINTER/Getty Images via AFP)

Su historia más importante

La filmografía de la actriz incluye: ‘The Terminal’ (2004), ‘Blackout’ (2007), ‘Death at a Funeral’ (2010), ‘Infinitely Polar Bear’ (2014), ‘Nina’ (2016), ‘Live by Night’ (2016), ‘The Adam Project’ (2022), o ‘The Absence of Eden’ (2023); esta última dirigida por su esposo, Marco Perego.

A finales del 2011, se confirmó que Zoe y el actor Bradley Cooper estaban saliendo juntos, pero su relación, inestable, tuvo idas y venidas y a principios de 2013 pusieron punto final a lo suyo.

Ese mismo año, Saldaña se casó con el artista italiano Marco Perego, a quien había conocido en un viaje: “Le vi de espaldas, a eso de las 6:30 de la mañana, en un vuelo a Nueva York. No soy capaz de describirlo, fue un pálpito”, dijo en una entrevista con THR. Juntos tienen tres hijos: los gemelos Cy Aridio y Bowie Ezio, y su hijo menor, Zen Hilario.

Desde entonces, su esposo la ha acompañado en los buenos y malos momentos, compartiendo con ella una dieta libre de gluten y lácteos para combatir la enfermedad autoinmune que, junto a su madre y hermanas, Zoe padece: tiroiditis de Hashimoto.