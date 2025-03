Óscar 2025: Estos fueron los grandes perdedores de la gala

Anora fue la película más ganadora de la noche, aunque no era la más nominada en los premios Óscar 2025. Mikey Madison, su protagonista, recibió el galardón a mejor actriz, y el director Sean Baker, el de mejor dirección. Flow venció a la arrasadora Intensamente 2 en la categoría animada y, con eso, varias sorpresas se dieron en la noche más importante del cine internacional.

Incluso, algunas decepciones marcaron la ceremonia: hubo nominados que, pese a recibir múltiples menciones y contar con el beneplácito del público, se quedaron sin celebrar.

Medios internacionales como El Mundo de España han analizado profundamente el caso de Emilia Pérez, que llegó a la gala con 13 nominaciones y con la expectativa de ser la gran favorita de la noche. Sin embargo, se fue a casa con solo dos estatuillas: mejor canción por El mal y mejor actriz secundaria por la actuación de Zoe Saldaña.

Mucho se habló antes de los premios sobre la posibilidad de que la película francesa, ambientada en México y centrada en la problemática del narcotráfico, arrasara con todos los galardones. Pero la realidad fue otra: perdió en 11 de las categorías a las que aspiraba y terminó en la lista de las grandes derrotadas de la historia de los Óscar.

Según El Mundo, Emilia Pérez empató el récord negativo que tenían Belinda (Jean Negulesco, 1948), que solo ganó un Óscar de los 12 a los que optaba, y Becket (Peter Glenville, 1964), que corrió con la misma suerte. En esta lista también destacan Paso decisivo (Herbert Ross, 1977), El color púrpura (Steven Spielberg, 1985) y El poder del perro (Jane Campion, 2021), todas con múltiples nominaciones y pocas o ninguna victoria.

La película de Jacques Audiard estuvo en el ojo del huracán desde hace varias semanas, no solo por el rechazo que generó en México debido a su representación del narcotráfico, sino porque sus actrices principales no eran mexicanas. Además, en los últimos días resurgieron varios tuits despectivos y racistas que Karla Sofía Gascón, protagonista del filme, había publicado en su cuenta de X, lo que provocó que la artista fuera blanco de fuertes críticas.

Demi Moore se quedó con las ganas de un Óscar

Aunque la lista de nominadas a mejor actriz en los Óscar 2025 estaba llena de talento, los ojos del mundo estaban puestos en Demi Moore, quien había esperado 45 años para recibir una nominación.

Había mucha esperanza en que a Demi se le reconociera su trayectoria con su protagónico en La sustancia, sobre todo después de haber ganado el Globo de Oro. Pero no, no ganó.

Karla Sofía Gascón estaba nominada a mejor actriz por su papel en 'Emilia Pérez', al final no se llevó el premio. La película se considera la gran perdedora de los galardones al no conseguir 11 de las 13 estatuillas a las que aspiraba. (AFP)

“Un productor me dijo que era una ‘actriz de palomitas’. Pensaba que podía hacer películas que generaran dinero, pero que nunca me reconocerían por ellas. Y cuando estaba en un punto muy bajo, llegó un guion completamente loco y desquiciado que era La sustancia. Sabía que tenía que hacerlo y el universo me dijo: ‘No has terminado’”, expresó la actriz al recibir el Globo de Oro. Su discurso convenció a muchos de que ya era hora de que ganara un Óscar.

En la categoría competían también Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Cynthia Erivo (Wicked), Mikey Madison (Anora) y Fernanda Torres (Aún estoy aquí). En este caso, Karla Sofía Gascón posiblemente se vio afectada por el escándalo en torno a ella y se quedó sin la estatuilla.

