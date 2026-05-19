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Orlando Moreira y el día que hizo un pacto con aficionados morados en un palco del Saprissa

Durante el programa ‘La Platea’, el dirigente reveló una de sus anécdotas más recordadas

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Por Fiorella Montoya
Orlando Moreira estuvo como invitado en 'La Platea', luego de un nuevo título del Club Sport Herediano. (Rafael Pacheco Granados)







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Orlando MoreiraClub Sport HeredianoDeportivo Saprissa
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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