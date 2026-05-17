Puro Deporte

Orlando Moreira, convencido de que Herediano será campeón, manda varios filazos: ¿Adivina a quién?

Esto dijo Orlando Moreira minutos antes del partido de vuelta de la final de segunda ronda entre Herediano y Saprissa

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Por Fanny Tayver Marín y Juan Diego Villarreal
Herediano contra Saprissa partido de vuelta de la final de segunda fase del Torneo de Clausura
En Herediano se sienten muy optimistas para lo que será la final de esta noche ante Saprissa. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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