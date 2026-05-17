Orlando Moreira, convencido de que Herediano será campeón, manda varios filazos: ¿Adivina a quién?

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En Herediano se sienten muy optimistas para lo que será la final de esta noche ante Saprissa.

Orlando Moreira confía en su amado Club Sport Herediano y cree que el equipo rojiamarillo alzará esta noche su estrella 32. El dirigente florense se siente completamente convencido de que el Team seguirá haciendo historia.

De quedar eliminado a ganar la fase regular y hasta tener la posibilidad de ser campeón sin necesidad de gran final. La reacción de Herediano fue inmediata.

“Uno no puede ponerse a llorar porque perdió o no clasificó. El no clasificar no nos había pasado en torneos cortos. Éramos el único equipo que había clasificado a todas las instancias de torneos cortos, pero ya nos ha pasado que perdemos hoy un campeonato y mañana estamos trabajando porque ya el otro (torneo) está encima”, expresó Orlando Moreira en Teletica Radio.

Dijo que fue lo que pasó esta vez, porque no perdieron tiempo en lo absoluto.

“Nos eliminaron ese día y al día siguiente estábamos trabajando para este torneo, ajustando tuercas, porque no hay otra manera”, citó.

Orlando Moreira aseguró que todos los torneos son especiales y admitió que en diciembre, querían llegar al “tri”, pero no lo lograron.

“No se pudo. Sin embargo, nosotros no nos ponemos a llorar porque no se hizo, sino a trabajar de una vez. Este nos gustaría por el tema de Germán Chavarría, es el dedicado del campeonato y quiere que Herediano sea campeón.

”Cuando fue dedicado a Orlando de León, campeón Heredia, cuando fue el centenario, campeón Heredia, cuando fue otro centenario (el de Alajuelense), campeón Heredia”, expresó.

Al pronunciar eso, los periodistas de las radios que lo entrevistaban y prestaban atención a sus palabras se rieron.

Después le preguntaron qué lugar puede ocupar José Giacone y sin pensarlo dos veces respondió: “Es que ya él está en un buen lugar, es el entrenador del glorioso Club Sport Herediano y hoy puede pasar a ser el segundo equipo con más títulos del país.

En Herediano están muy contentos con el trabajo de José Giacone. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

”Independiemente de si ganó con Pérez Zeledón, con Heredia, hoy puede ser pasar a ser el comandante del segundo equipo en títulos del país, entonces ya eso es mucho decir”.

La última consulta que le formularon fue si está garantizada la continuidad de José Giacone y fue muy directo: “Lo que podemos decir es que él tiene contrato, y quién echa a un campeón”.