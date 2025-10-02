Viva

¡Orgullo tico! Animador 3D costarricense da vida a personajes en series de Marvel y de TV

El diseñador Jean Leal, de 27 años, es uno de los artistas detrás de personajes de comerciales icónicos y series de renombre mundial

Por Fiorella Montoya
El último gran proyecto de Jean Leal, de 27 años fue con Marvel en la serie 'Marvel Zombies' donde creó uno de sus personajes favoritos: Thanos Zombie.
El último gran proyecto de Jean Leal, de 27 años fue con Marvel en la serie 'Marvel Zombies' donde creó uno de sus personajes favoritos: Thanos Zombie. (Cortesía/Cortesía)







