¡Orgullo tico! Animador 3D costarricense da vida a personajes en series de Marvel y de TV

El último gran proyecto de Jean Leal, de 27 años fue con Marvel en la serie 'Marvel Zombies' donde creó uno de sus personajes favoritos: Thanos Zombie.

Los comerciales de televisión que vemos todos los días, los videojuegos y hasta las películas animadas tienen algo en común: una persona creativa que le da vida a los personajes. Jean Leal, un costarricense de 27 años, es uno de los que se desempeña en esa rama.

El nombre técnico de esta profesión es Animación 3D y, para comprender sus funciones, es más fácil utilizar ejemplos cercanos, como los pegajosos anuncios de Mamá Lucha, sus personajes y los enemigos que derrota, así como las divertidas aventuras de Gollo.

Si le gustan estos personajes que hacen la televisión más atractiva, debe saber que Jean los diseñó.

“A partir de una referencia, una foto o un dibujo, yo le doy vida a ese objeto o personaje que me mandan y lo pongo en 3D en la pantalla. Lo que hago es moldearlo como si fuera una escultura. Le pongo ropa, color y lo dejo listo para que se pueda mover, animar y visualizar. También le doy vueltas y lo veo por todos lados. En esencia, lo que hago es darle vida a fotos y dibujos”, explicó el diseñador.

Con orgullo, su abuela siempre dice a sus conocidos que “su nieto trabaja en Palí” debido a los trabajos que realiza, explicó entre risas.

Este costarricense lleva cinco años dedicándose a esta industria. Al salir del colegio estudió Diseño gráfico, luego sacó una licenciatura en la Universidad Veritas y, posteriormente, se continuó instruyendo en Animación Digital con cursos fuera del país.

Ahora trabaja con la empresa nacional Fairplay, la cual colabora con compañías como Nickelodeon.

Jean Leal, oriundo de San Joaquín de Flores, Heredia, ha colaborado en series de 'Barbie', proyectos de Mattel, videojuegos y en producciones de Marvel como 'What If?' y 'Marvel Zombies'. (Cortesía/Cortesía)

Un camino planeado

Leal confiesa que desde pequeño supo que se iba a dedicar a este tipo de industria. Asegura que era el niño que siempre prefería un cuaderno con lápices de color antes que una consola de videojuegos; aunque eso significara distraerse entre clases.

“Desde pequeño siempre mostré ese gusto por dibujar. Vengo de una familia donde a todos les encanta el arte y dibujar. El primer concurso de dibujo lo gané a los 8 años; Elmo venía a Costa Rica y había que dibujarlo, yo lo hice y gané”, afirmó.

También, cuando veía películas en la televisión, las pausaba para intentar dibujar a los personajes que más le llamaban la atención. Durante la escuela y el colegio, siempre participó en los Festivales estudiantiles de las Artes y otras competencias.

Jean afirma que viene de una familia humilde y que ha luchado para alcanzar sus sueños con esfuerzo y trabajo.

“Se me dio la primera oportunidad al salir de la universidad. En medio de la tesis pude trabajar en el 3D para la serie de Barbie, con una empresa canadiense”, recordó Jean, añadiendo que algunos de sus colegas le mencionaron la oportunidad, aplicó y logró quedarse con el puesto.

Eso abrió la primera puerta para trabajar con nuevas marcas. Entre ellas llegó Mattel, con la serie Cave Club, por ahí del año 2020. Luego aparecieron producciones en videojuegos y después la gran oportunidad con Marvel Studios.

Oportunidades emergentes

Marvel Studios, empresa reconocida por los cómics de superhéroes, tiene entre sus créditos a Jean Leal, quien ha hecho diseños para la serie What If?, temporadas 2 y 3. Además, recientemente se publicó la serie Marvel Zombies, la cual ha sido su favorita hasta ahora.

“Ya antes había trabajado para Marvel en una serie que se llama Warhead, pero había tenido un papel no tan protagónico. Para Marvel Zombies mi papel ya era con personajes muy importantes y personajes que toda la vida me han encantado“, afirmó.

Entre sus creaciones se encuentran Pantera Negra, Zombi Thanos, The Wasp y Abomination, que es el villano de Hulk.

En cuanto a la duración para hacer estos personajes, “lo habitual es un rango de dos a tres semanas para culminarlo. Hay personajes, claro, como es para Disney, a los que le tienen mucho amor y mucho aprecio, como Pantera Negra. Entonces, personajes así fueron muy minuciosos de trabajar”.

El artista costarricense Jean Leal le ha dado vida a Barbie, a Chucky y a uno conocido por los ticos: el Gollo. (Cortesía/Cortesía)

Para Jean es normal que algunas personas no conozcan sobre este mercado en el país, sin embargo, afirma que está en crecimiento y que existen empresas dedicadas a esto.

“La industria en Costa Rica ha ido incrementando muchísimo en este tema. Ahorita hay entre tres o cuatro empresas muy importantes a nivel nacional. Una se enfoca casi que en producciones para Costa Rica, porque a Costa Rica siempre le ha gustado, no sé por qué razón, tener muchos personajes en 3D. Y hay otras empresas que sí se enfocan por completo en el mercado internacional”.

A Jean le emociona cada vez más su trabajo y lo que viene en el futuro. Por ejemplo, se encuentra trabajando en dos videojuegos de marcas grandes, que aún no puede mencionar. Además, le enorgullece que hay más costarricenses haciendo otros grandes trabajos en el mundo.

“Esteban Rodríguez. Él ha tenido un portafolio increíble, porque ha podido trabajar en películas muy grandes como Flash, Batman y El Diario de Greg. Sé que hay otro costarricense que se llama Jesús Fernández, que ha trabajado en un montón de películas de Disney como Maléfica y El Rey León. También Alexander Rivera“, mencionó.

Para Jean es importante darse a conocer y apoyarse entre ticos. “Gracias a Dios somos bastantes costarricenses y lo bonito es que entre todos nos apoyamos, incluso, muchas veces nos recomendamos. Todo eso nos ayuda a crecer juntos”, finalizó.