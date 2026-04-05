‘One Piece’ regresa con Elbaph: Fechas, horarios y claves de la nueva etapa que cambia el anime

'One Piece' vuelve con Elbaph y un nuevo modelo estacional. Revise el calendario completo y horarios de estreno en Crunchyroll.

El esperado arco de Elbaph en One Piece marcó el regreso del anime tras una pausa prolongada en su emisión televisiva. Esta nueva etapa introduce cambios relevantes en el formato y el ritmo narrativo. También define el rumbo de Luffy y los Sombrero de Paja hacia la tierra de los gigantes.

El episodio 1.156 se estrenó el domingo 5 de abril de 2026 en Crunchyroll y lleva por título The Long-sought Elbaph! The Big Reunion Banquet.

Nuevo formato del anime de ‘One Piece’

El regreso del anime también marca un cambio estructural, pues Toei Animation adoptó un modelo estacional. La serie contará con 26 episodios por año.

Estos capítulos se dividirán en dos partes de 13 episodios cada una, ya que se busca mejorar el ritmo de adaptación del manga. Además, permite avanzar con mayor fidelidad a la obra original.

La producción pretende adaptar aproximadamente un capítulo del manga por episodio. Este ajuste busca evitar rellenos y mantener coherencia narrativa.

Calendario completo de episodios del arco de Elbaph

Si no se presentan interrupciones, la primera tanda de episodios del 2026 seguirá este calendario:

Episodio 1.156: domingo 5 de abril de 2026 ( ya disponible )

) Episodio 1.157: domingo 12 de abril de 2026

Episodio 1.158: domingo 19 de abril de 2026

Episodio 1.159: domingo 26 de abril de 2026

Episodio 1.160: domingo 3 de mayo de 2026

Episodio 1.161: domingo 10 de mayo de 2026

Episodio 1.162: domingo 17 de mayo de 2026

Episodio 1.163: domingo 24 de mayo de 2026

Episodio 1.164: domingo 31 de mayo de 2026

Episodio 1.165: domingo 7 de junio de 2026

Episodio 1.166: domingo 14 de junio de 2026

Episodio 1.167: domingo 21 de junio de 2026

Episodio 1.168: domingo 28 de junio de 2026

Horarios de estreno en Crunchyroll

Los episodios del arco de Elbaph se estrenan cada domingo en distintos horarios según la región:

Costa Rica, México y Centroamérica: 10 a. m.

10 a. m. Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 11 a. m.

11 a. m. Venezuela, Bolivia y Caribe: 12 p. m.

12 p. m. Argentina, Chile, Brasil y Uruguay: 1 p. m.

1 p. m. España: 6 p. m.

6 p. m. Estados Unidos: 9 a. m. (PT) / 12 p. m. (ET)

Estos horarios son referenciales. Los simulcast pueden presentar leves retrasos en la plataforma.

¿Dónde ver el arco de Elbaph?

Para ver los nuevos episodios, se debe contar con una suscripción activa a Crunchyroll. La plataforma posee los derechos de transmisión en múltiples regiones.

El servicio está disponible en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, Medio Oriente, el subcontinente indio, el Sudeste Asiático, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.