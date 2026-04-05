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‘One Piece’ regresa con Elbaph: Fechas, horarios y claves de la nueva etapa que cambia el anime

Descubra el calendario completo de estrenos de ‘One Piece’ en Crunchyroll y los cambios clave que marcarán esta nueva etapa del anime en 2026

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Por El Comercio / Perú / GDA
'One Piece' vuelve con Elbaph y un nuevo modelo estacional. Revise el calendario completo y horarios de estreno en Crunchyroll.
'One Piece' vuelve con Elbaph y un nuevo modelo estacional. Revise el calendario completo y horarios de estreno en Crunchyroll. (Crunchyroll/Crunchyroll)







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Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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