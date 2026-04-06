‘One Piece’ regresa con el Arco de Elbaph: así puede ver el episodio 1.156 tras su estreno

El anime retoma su emisión con un episodio que introduce el Arco de Elbaph y marca un punto clave en la historia. Foto: Cortesía Crunchyroll

El anime One Piece inicia una nueva etapa con el esperado Arco de Elbaph, que arranca con el episodio 1.156. Este capítulo marca el rumbo de Luffy y los Sombrero de Paja hacia la legendaria tierra de los gigantes. El estreno genera alta expectativa entre los seguidores tras varios meses sin nuevos episodios.

El capítulo 1.156 lleva por título El tan esperado Elbaph: un gran banquete de reencuentro. La historia combina un ambiente de celebración con referencias a promesas pasadas. La narrativa plantea el cierre de una etapa reciente y abre un escenario más ambicioso dentro de la saga final.

El episodio presenta un banquete y reencuentros clave. Estos elementos sirven como transición antes de ingresar de lleno al territorio de Elbaph.

Fecha y hora de estreno de nuevo episodio de ‘One Piece’

El episodio se estrena este domingo 5 de abril del 2026. El anime regresa tras una pausa que inició en diciembre del 2025.

El lanzamiento se programa para las 11:15 p. m. en Japón. En otros países, los horarios son los siguientes:

Costa Rica, México y Centroamérica: 8:15 a. m.

8:15 a. m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 9:15 a. m.

9:15 a. m. Venezuela, Bolivia, Puerto Rico: 10:15 a. m.

10:15 a. m. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil: 11:15 a. m.

11:15 a. m. España: 4:15 p. m.

4:15 p. m. Estados Unidos: 7:15 a.m. (PT) / 10:15 a.m. (ET)

Los horarios son referenciales. Las plataformas de streaming pueden presentar ligeros retrasos en la publicación.

¿Dónde ver el episodio 1.156 de ‘One Piece’?

El episodio estará disponible en Crunchyroll, plataforma que posee los derechos de transmisión en múltiples regiones. Entre ellas figuran América, Europa, Medio Oriente, Asia, África y Oceanía.

Para acceder al capítulo es necesario contar con una suscripción activa en el servicio. La plataforma ofrece el contenido en formato simulcast.

Este es el enlace de Crunchyroll donde puede ver la serie: https://www.crunchyroll.com/es/series/GRMG8ZQZR/one-piece

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.