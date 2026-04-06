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‘One Piece’ regresa con el Arco de Elbaph: así puede ver el episodio 1.156 tras su estreno

‘One Piece’ regresa con el episodio 1.156 y el inicio del Arco de Elbaph. Revise la fecha, hora en Costa Rica y cómo ver el estreno en plataforma de ‘streaming’

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Por El Comercio / Perú / GDA
Crunchyroll animé
El anime retoma su emisión con un episodio que introduce el Arco de Elbaph y marca un punto clave en la historia. Foto: Cortesía Crunchyroll







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Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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