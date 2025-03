Omar Cascante: Estuve en ‘un entorno podrido... me descuidé’

El presentador Omar Cascante compartió una fotografía en la que aparecía con 110 kilogramos de peso, correspondiente al mes de noviembre del 2024. Junto a la imagen publicó una reflexión sobre los hábitos que lo llevaron a ese estado y el proceso de transformación que inició para cambiar su vida.

“Bueno, ahí tienen esa fotografía. ¿Qué les parece? 24 de noviembre de 2024, 110 kg. Un Omar con pésimos hábitos en muchas áreas de su vida, pésimos hábitos alimenticios. Envuelto en cosas y prácticas que no edificaban, que destruían. Con un entorno podrido. Gente que parecía ser amiga, pero no lo era. No sabía que tenía que cuidar tanto mi entorno, porque uno se convierte en la gente que lo rodea”, expresó.

LEA MÁS: Omar Cascante se reinventa tras su despido de Teletica: así se gana la vida ahora

Cascante añadió: “me descuidé, descuidé mis sueños y descuidé mis ideales”.

También afirmó que esa imagen le recuerda dónde no quiere volver a estar. “Ese Omar que ustedes ven allí se murió hace meses. Ha sido parte de un cambio que ha comenzado y de una transformación. No ha sido fácil, pero ha sido un tiempo de decisión. Si yo pude, no tengo dudas de que usted también puede”, afirmó.

Omar Cascante ha tenido un cambio físico evidente y en redes sociales insta a sus seguidores a cambiar su estilo de vida para mejorar. (Instagram Omar Cascante/Instagram Omar Cascante)

El comunicador instó a sus seguidores a reflexionar sobre su entorno y decisiones. “No es lo que usted tiene, es lo que hace con ello, sea mucho o poco. No se valide por su éxito profesional, su carro o su casa bonita. Es quien es usted. Puede mejorar o empeorar, la decisión es suya”.

Además, Cascante hizo una advertencia a sus seguidores.

“Revise sus fotografías y pregúntese: ¿He mejorado o sigo igual? ¿He empeorado? La decisión es suya. Cambie su entorno, aléjese de quienes no suman a su vida. No es allí. Parecen amigos, pero no lo son”, agregó.

LEA MÁS: Conocido periodista pasó de 109 a 87 kilos y ahora tiene ‘cuadritos’: conozca sus consejos para lograrlo

Finalmente, advirtió sobre los peligros de mantenerse en un círculo social negativo. “Se acerca el fin de semana. Le invitarán a la fiesta, al alcohol, a fumar, a drogarse. Si usted es de los que al día siguiente se levanta con resaca y busca una sopa para bajarla, no es allí. Ese no es el camino para alcanzar sus sueños. Cuanto más tiempo permanezca en el tren equivocado, más difícil será volver a casa”.

Concluyó con un llamado a la acción: “Usted puede, pero es necesario que cambie su entorno. Conviértase en el arquitecto de su propia vida. No es la gente que lo rodea, es usted. Usted lo sueña, lo piensa y lo construye”.

La última vez que Cascante publicó sus resultados físicos pesaba 87 kilos y durante todo este proceso ha compartido mensajes de aliento e instando a sus seguidores a también cambiar su vida.