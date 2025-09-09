OIJ investiga la muerte de Natalia Rae, la modelo porno que falleció en Costa Rica

La estadounidense Natalia Rae fue reconocida en abril de 2023 como CAMStar 2023, por el sitio web de entretenimiento para adultos AVN.

La muerte de la modelo porno Natalia Rae está bajo pesquisa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así lo confirmó la institución en un comunicado de prensa que compartió con los medios la tarde de este martes 9 de setiembre.

La estadounidense, de 33 años, falleció en Costa Rica el 2 de setiembre. El deceso fue confirmado por AVN, medio especializado en el mundo de entretenimiento para adultos y también por la familia de la modelo.

Según información de AVN, Rae era modelo webcamer en la página MyFreeCams y se encontraba de vacaciones en Costa Rica. Un día antes de su fallecimiento, publicó en su cuenta de Snapchat que había sufrido una lesión en sus extremidades inferiores y que estaba descansando en su habitación de hotel.

La investigación del OIJ sobre la muerte de Natalia Rae

De acuerdo con el OIJ, el 2 de setiembre los agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios de la institución, realizaron el levantamiento del cuerpo de una mujer de apellido Kowalchuk (apellido real de Natalia Rae), de nacionalidad estadounidense, en una torre de apartamentos ubicada en Sabana Sur, San José.

Ese día, después de las 2 p. m., una llamada al 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una posible persona fallecida.

“La compañera de cuarto de la ahora occisa la habría ubicado inconsciente, por lo que dio aviso a las autoridades. Personal de la Cruz Roja Costarricense acudieron al sitio y declararon sin signos vitales a la femenina, por lo que se procedió a coordinar con la policía judicial”, explicó el OIJ.

En el levantamiento del cuerpo se confirmó que la mujer no presentaba lesiones visibles que hicieran presumir una muerte violenta. Posteriormente, el cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial donde se le aplicó la autopsia.

Las autoridades están a la espera de los resultados del estudio al cuerpo para determinar la manera y causa de la muerte.

El OIJ agregó que el cuerpo fue retirado de la morgue el 4 de setiembre por una empresa de servicios fúnebres autorizada por los familiares de la mujer.

El caso se mantiene en investigación.