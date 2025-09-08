Murió en Costa Rica modelo estadounidense de sitios porno, a los 33 años

La estadounidense Natalia Rae fue reconocida en abril de 2023 como CAMStar 2023, por el sitio web de entretenimiento para adultos AVN.

La estadounidense Natalia Rae, una modelo de sitios web pornográficos, falleció el pasado 2 de setiembre en Costa Rica, donde se encontraba de vacaciones. El deceso fue confirmado por AVN, medio especializado en el mundo de entretenimiento para adultos y la familia de Rae.

De acuerdo con AVN, Natalia Rae, de 33 años, quien ejercía como modelo webcamer en la página MyFreeCams, estaba vacacionando junto a amigos y familia. Un día antes de su fallecimiento, publicó en su cuenta de Snapchat que había sufrido una lesión en sus extremidades inferiores y que estaba descansando en su habitación de hotel.

De momento, se desconoce su causa de muerte.

LEA MÁS: Murió en Costa Rica Malcolm-Jamal Warner, famoso actor de ‘El show de Cosby’

En la cuenta de X (antes Twitter) la hermana de Rae confirmó la noticia con un sentido mensaje, en el que expresó su dolor por la pérdida y agradeció a los seguidores de la modelo.

“Sé que fue una luz en sus vidas, tanto como lo fue en la mía, y la forma en que hablaba de ustedes me demostró cuánto significaban para ella. Me alegra mucho que haya podido compartir ese lado increíble y lleno de emoción con todos ustedes, porque realmente fue una de las mejores personas en este planeta. Espero que se sientan tan afortunados como yo de haberla conocido, de haberla amado y de haber sido parte de su vida”, escribió.

Además, la hermana de la fallecida explicó las complicaciones que surgen debido a que la modelo murió fuera de su país, por lo que abrieron un GoFundMe para recaudar fondos.

Natalia Rae había visitado Costa Rica varias veces, según sus redes sociales. (X (antes Twitter))

-Noticia en desarrollo