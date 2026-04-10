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Ocarinas, silbatos y flautas precolombinas se unen a voces costarricenses en un disco poco común: escúchelo aquí

El álbum nació a partir de una investigación de los Museos del Banco Central y cuenta con el trabajo de artistas ticos como Felipe Pérez, Canina, Huba Watson y más

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Por Jessica Rojas Ch.
Primero fuimos música Canina Huba Watson
La cantante costarricense Canina sumó su voz al disco 'Primero fuimos música', que nació a partir de una investigación sobre objetos musicales precolombinos de los Museos del Banco Central. (Cortesía)







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Primero fuimos músicaMúsica costarricenseMuseos del Banco Central
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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