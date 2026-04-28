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‘Nunca me sentía suficiente’: el lado jamás revelado de una de las Miss Costa Rica más queridas

La reconocida modelo costarricense se sinceró sobre una situación que la afectó durante su juventud

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Por Juan Pablo Sanabria

Es fácil pensar que una Miss Costa Rica, elegida para representar “la belleza”, sería la primera persona en estar segura de este atributo y en ser feliz con su aspecto físico. Sin embargo, como pasa casi siempre en la vida, las cosas no son tan sencillas como parecen.








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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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