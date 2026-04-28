‘Nunca me sentía suficiente’: el lado jamás revelado de una de las Miss Costa Rica más queridas

Es fácil pensar que una Miss Costa Rica, elegida para representar “la belleza”, sería la primera persona en estar segura de este atributo y en ser feliz con su aspecto físico. Sin embargo, como pasa casi siempre en la vida, las cosas no son tan sencillas como parecen.

Las inseguridades y problemas de autoestima pueden atacar a cualquiera y así le sucedió durante su adolescencia a, quien años después, terminó siendo una de las reinas de belleza más reconocidas del país.

Verónica González se coronó Miss Costa Rica en 2007. (Archivo de La Nación)

Verónica González compartió su testimonio a través de una historia de Instagram, en la que mostró dos fotos suyas que datan de cuando tenía 15 años. Junto a ellas, confesó que aquella época fue muy difícil en cuanto a su autopercepción.

“Tenía 15 años. Llena de inseguridades y complejos. Me comparaba y nunca me sentía suficiente. Hoy, 28 años después, me hubiera encantado verme con otros ojos...”, escribió González.

Además de su impensada revelación, la también presentadora televisiva reflexionó sobre estas situaciones emocionales y psicológicas, e invitó a las personas a ser más compasivas consigo mismas.

“No puedo volver atrás, pero sí puedo elegir cómo me trato hoy. No perdamos el tiempo sintiéndonos menos. Aquí y ahora somos maravillosas, no lo dudemos ni un instante”, concluyó.

Verónica González se coronó como Miss Costa Rica 2007. Años después destacó como presentadora en Giros y encarnó al personaje de “Me lo dijo Adela” en los famosos infomerciales.

Verónica González, Miss Costa Rica 2007, compartió esta foto de su adolescencia. (Instagram)